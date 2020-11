¿Quién es Abel Braga, el nuevo entrenador de Internacional?

Tras la renuncia de Eduardo Coudet, que seguirá su carrera en Europa, el Internacional ya tiene a un viejo conocido como nuevo entrenador. Abel Braga fue elegido como reemplazante del argentino, en lo que será su quinto ciclo al frente del de Porto Alegre.

En este 2020, el DT de 68 años dirigió al Vasco da Gama, pero dejó al equipo en marzo y desde entonces estaba sin club. Volvió al Inter, donde supo ser campeón campeón de la Copa Libertadores y del 2006 y donde quiere repetir la conquista del certamen continental en la actual edición. Enfrente tendrá nada menos que a Boca, equipo con el que ya se cruzó en cuatro oportunidades con el Fluminense en la Copa 2012: una victoria en Buenos Aires, con la que le cortó un invicto de 36 encuentros al Xeneize, y una derrota como local en fase de grupos; y un empate y una derrota en cuartos de final ante el equipo que dirigía Julio Falcioni y comandaba Juan Román Riquelme.

Braga tiene una fuerte identificación con los Colorados ya que los dirigió en otras cuatro ocasiones, con resultados dispares. Su primera etapa en el club quedó marcada por una derrota 2-3 como local ante Olimpia de (había ganado 1-0 la ida en Asunción), que culminó con la eliminación, por penales, en semifinales de la Libertadores 1989. El técnico fue muy criticado por el planteo y la postura de su equipo en momentos decisivos. La segunda experiencia de Abelão en el Inter, en 1995, fue menos llamativa. Sin grandes escenarios memorables, ganó nueve de los 23 partidos disputados, además de ocho empates y seis derrotas.

