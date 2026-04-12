«Queja oficial»: El Smouha critica con dureza a los árbitros de su partido contra el Al Ahly

Smouha ha presentado una queja oficial ante la Federación Egipcia de Fútbol por el arbitraje del partido contra Al Ahly en la Liga egipcia.

El Al Ahly venció 2-1 en la segunda jornada de la fase final de la Liga Premier.

Durante el encuentro, Smouha reclamó un penalti tras un choque entre Imam Ashour, del Al Ahly, y Samuel Amadi, estrella del equipo de Alejandría, pero el árbitro Mahmoud Nagi, tras consultar con el vídeo, decidió reanudar el juego.

En su escrito, el club afirma: «Les remitimos esta nota en relación con los acontecimientos del partido entre el Club Smouha y el Club Al Ahly, disputado en el Estadio de El Cairo en la segunda semana de la fase final de la Liga General».

Y añadió: «Lo ocurrido por parte del equipo arbitral, liderado por el árbitro de campo Mahmoud Nagi y el árbitro de vídeo Wael Farhan, afectó directamente al resultado del partido».

Añade que el colegiado ignoró un penalti claro sobre un delantero de Smouha dentro del área del Al-Ahly.

Añade que el colegiado ignoró la evidencia y que, pese a las imágenes del VAR, el asistente no llamó al árbitro para revisar la acción, a pesar de que los expertos coinciden en que el penalti era claro.

«Si esto indica algo, es una clara obstinación, tanto por parte del árbitro de campo como del árbitro de vídeo, contra el Smouha y un sesgo total a favor del rival».

Pese a nuestra confianza en la imparcialidad del arbitraje egipcio y de la Federación, estas situaciones repetidas generan una crisis de confianza y nos hacen sentir perjudicados.

Este tipo de errores anulan el esfuerzo del cuerpo técnico, de los jugadores y de los clubes, que invierten mucho para ofrecer una imagen digna del fútbol egipcio, antes de que esas inversiones se frustren por decisiones arbitrales erróneas.

El club de Alejandría concluyó: «Por ello, exigimos soluciones, pues son muchas las quejas de la mayoría de los clubes por decisiones arbitrales injustas».

Y añadió: «El Club Smouha pide a la Comisión de Árbitros que sancione a los árbitros que cometan errores, para proteger los derechos de los clubes perjudicados por decisiones que afectan el resultado del partido».

Y concluyó: «Les informamos de que el Club Smouha solicita que no se asigne ningún partido en el que participe el Club Smouha a los árbitros Mahmoud Nagi y Wael Farhan, debido a que han cometido numerosos y repetidos errores arbitrales en partidos anteriores, ya sea como árbitros de campo, cuarto árbitro o árbitros del VAR, durante el resto de los partidos de la liga de la temporada 2025/2026».

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