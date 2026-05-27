Qué vergüenza: un exjugador de la selección holandesa aparece en el videoclip de una canción del Mundial

Jeremie Frimpong no entró en la lista final de Ronald Koeman para el Mundial de la selección holandesa. El jugador del Liverpool daba por hecha su participación en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

El lunes apareció en un vídeo de TikTok del rapero surinamés Jonna Fraser con la canción «We're All Gonna Make It», que anima a los aficionados de la Orange.

El diestro, etiquetado con «¡Listo para el Mundial!», baila con la esperanza de sumar minutos. Sin embargo, Koeman le dio el miércoles una mala noticia al jugador con 15 internacionalidades.

El miércoles, en rueda de prensa, se le preguntó si la ausencia se debía a una lesión; no es así, pero su tendencia a lesionarse ha pesado.

«Esta temporada ha estado lesionado con frecuencia. La última vez fue contra Ecuador: entró y tuvo que salir pronto. Eso ya pasó varias veces. Es una cuestión física», afirmó Koeman.

No obstante, no fue el único motivo: «También he elegido a otro jugador como extremo derecho», añadió el seleccionador, en referencia a Crysencio Summerville, que descendió con el West Ham United.