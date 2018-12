Qué técnicos argentinos han dirigido a la Selección mexicana y cómo les fue

Si el Tata firma con el Tricolor se convertirá en el cuarto estratega a cargo del equipo.

Argentina es un rostro conocido para la Selección mexicana. Es la nación que más timoneles ha contribuído sólo después lógicamente de los nuestros. Así pues, Gerardo Tata Martino se transformará en el número cuatro apenas lo oficialice el presidente Yon de Luisa y la Federación.

En Goal, a continuación revisamos cada una de las aportaciones de los diversos Albicelestes que desfilaron a través del banquillo y la silla caliente:

LUIS MENOTTI (1991-92)

El primero que tuvo el representativo nacional en su historia. Arribó en el 91 y duró año y medio. Venía precedido de la fama que le supuso ganar el primer Mundial para su país en 1978 con base en un estilo ofensivo que se denominó como "menottismo". Dejó un saldo positivo de siete victorias, siete empates y cinco derrotas en 19 presentaciones.

A él se le atribuye en buena parte el cambio de mentalidad o chip internacional y construir la generación que, ya con su reemplazo Miguel Mejía Barón, brilló en la Copa América 1993, en donde alcanzó el segundo lugar. Renunció por las críticas de la prensa poco antes de calificar a México a la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf.

CAYETANO RODRÍGUEZ (1992)

Luego de la renuncia de Menotti, su asistente se quedó a cargo de un encuentro amistoso frente a El Salvador. En el único cotejo que dirigió lo ganó por 2-0 en Estados Unidos y ya después se marchó para dar paso a Mejía Barón.

RICARDO LA VOLPE (2002-06)

Otro que también marcó un antes y un después. Odiados por unos, venerado por otros, el Bigotón no invitaba a la indiferencia. Se hizo de un nombre en el futbol mexicano desde aquel Atlante campeón en la 1992-93. Pasó por más clubes hasta que llegó al Atlas, al cual llevó a disputar la final del Verano 99 con un plantel espectacular y lleno de jóvenes como Daniel Osorno, Miguel Zepeda, Rafael Márquez, Juan Pablo Rodríguez o Pável Pardo, todos canteranos. Se quedaron con el subcampeonato, pero ganó el reconocimiento del medio.

Ya en el Toluca lo condujo hasta el título del Apertura 2002 que, sin embargo, no figura en su palmarés porque aquella serie la libró Alberto Jorge, su mano derecha. Ricardo no participó en la Liguilla porque la Selección lo había contratado previamente. Con el Tri se adueñó de la Copa Oro 2003 y lo calificó a Alemania 2006 "caminando". En el Mundial no pasó más allá de los octavos y Argentina lo echó pese a dar un partidazo que se definió en tiempos extras. De 71 juegos triunfó en 38, igualó 16 y sucumbió 17.