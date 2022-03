¿Qué significa FIFA, quién es el presidente y qué pasó con Joseph Blatter?

Podría decirse que la Copa del Mundo es el torneo más grande del fútbol mundial, ya que la mayoría de las estrellas más importantes de los países de todo el mundo compiten con la esperanza de levantar el trofeo más memorable de este deporte.

Con la próxima edición de la Copa del Mundo a celebrarse en los meses de noviembre y diciembre en Qatar, crecen las emociones e incertidumbre entre todos los aficionados al fútbol

Por ello en GOAL te contamos todo sobre la FIFA, organización encargada de los torneos más importantes alrededor del mundo.

¿QUÉ SIGNIFICA FIFA?

Getty Images

FIFA significa Federation Internationale de Football Association, o la "Federación Internacional de Fútbol Asociación". La FIFA es el organismo rector del fútbol asociativo mundial y es responsable de organizar los torneos de fútbol más grandes e importantes, como la Copa del Mundo.

La FIFA se fundó inicialmente en 1904 como un medio para supervisar las competiciones internacionales dentro de Europa, y las asociaciones ahora han crecido para conectar otras seis confederaciones regionales en África, Asia, Europa, América del Norte, Centro América, el Caribe, Oceanía y América del Sur.

Con sede en Zúrich, Suiza, la FIFA es el principal organizador de torneos en todo el mundo, como, por ejemplo, la Copa del Mundo.

¿QUIÉN ES EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA FIFA?

Getty

El actual presidente de la FIFA es Gianni Infantino, quien reemplazó a Joseph Blatter en febrero de 2016. Infantino, que es italo-suizo, se desempeñó anteriormente como secretario general de la UEFA desde 2009 y comenzó a trabajar en la organización desde el año 2000.

Su nombramiento se produjo durante el Congreso Extraordinario de la FIFA de 2016 como resultado del caso de corrupción de la FIFA de 2015 que lo vio elegido para reemplazar al caído en desgracia Blatter.

Sin embargo, tras el escándalo de la FIFA, Infantino también estuvo implicado, ya que los Papeles de Panamá revelaron que la UEFA se comprometió con figuras en las que anteriormente habían declarado que se negaba cualquier relación de este tipo. Infantino, sin embargo, declaró que está "consternado" por los informes y dijo que nunca ha tratado personalmente con las partes involucradas.

Infantino fue responsable de expandir la Euro 2016 a 24 equipos y ha jugado un papel crucial tanto en la UEFA Nations League como en la Eurocopa 2020 que tendrá lugar en 13 naciones europeas.

¿QUÉ PASÓ CON JOSEPH BLATTER?

@AFP

El ex-presidente de la FIFA actualmente cumple una prohibición de seis años de participar en todas las actividades relacionadas con el fútbol, luego de que las investigaciones revelaran que estuvo involucrado en una serie de acusaciones de corrupción, aunque ha seguido negando tales informes.

Las investigaciones realizadas por las autoridades de Estados Unidos y Suiza revelaron que Blatter participó en "pagos desleales" realizados en 2011 a Michel Platini.

Blatter fue el octavo presidente de la FIFA y ocupó su cargo durante 17 años antes de que el comité de ética de la FIFA pusiera fin a su reinado, luego de que se informara que estuvo involucrado en sobornos monetarios para nombrar la candidatura de Qatar para el torneo de la Copa Mundial 2022.

La polémica que rodea a Blatter no solo radica en su supuesta corrupción monetaria, pues también ha sido acusado de varios comentarios misóginos por parte de ex y actuales jugadores. La ex portera de la selección nacional femenina de Estados Unidos, Hope Solo, ha alegado que el expresidente caído en desgracia la tocó de manera inapropiada en varias ocasiones durante la ceremonia del Balón de Oro de 2013.

También ha declarado en el pasado que el racismo en el fútbol podría resolverse de inmediato con un solo apretón de manos en la cancha, mientras que el portal inglés The Guardian informó que admitió que los países latinoamericanos "aplaudirían" a John Terry por tener una relación extramatrimonial.