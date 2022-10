El búho es el logo de la marca OVO, que fue fundada por el rapero canadiense Drake y aparece en la camiseta del Clásico gracias a Spotify.

El Barcelona tiene como patrocinador principal a Spotify desde la temporada 2022-2023 ha sorprendido cambiando el logo de su patrocinador en su camiseta para uno de los partidos más importantes como es el Clásico contra el Real Madrid que se disputa este domingo 16 de octubre en el Santiago Bernabéu.

El club blaugrana ha acordado con la plataforma de streaming musical la inclusión del logo del cantante Drake en su camiseta. "El primer equipo de fútbol masculino saltará al terreno de juego en el Clásico del domingo con una camiseta que, por primera vez, no lucirá en el frontal el logo de su partner principal, sino el emblema de un artista de renombre internacional: el cantante y compositor Drake, ganador de 4 premios Grammy y el primero en alcanzar los 50.000 millones de reproducciones en Spotify", explicaba el propio club en un comunicado.

Qué significa el logo del búho que lleva el Barcelona en la camiseta en el Clásico contra el Real Madrid de LaLiga 2022-2023

El logo de Drake es un pájaro, más concretamente un búho que es conocido como OVO, el nombre de la marca que el cantante fundó en 2011 y que no sólo utiliza como su sello músical, sino que sobre todo comercializa ropa en su web oficial.

OVO es el acrónimo de "October's Very Own" y fue creada por el propio Drake y su mánager, Oliver El-Khatib en 2011. La marca fue creciendo a la par que la carrera del cantante de rap y comenzó a colaborar con marcas como Air Jordan, propiedad del mítico jugador del baloncesto, Michael Jordan y la cadena de ropa Roots de Canadá hasta que unos años más tarde comenzó su propia línea de fabricación y comerecialización de ropa especialzándose en camisetas, sudaderas, chaquetas y parkas, gorras de béisbol y gorros de punto.

En 2014 la marca colaboró con la franquicia de la NBA de Canadá, los Toronto Raptors, y ese mismo abrió su primera tienda física en la principal ciudad del país de nacimiento de Drake y ahora también cuenta con tiendas físicas en Los Ángles, Nueva York y Chicago. No es extraño ver a famosos y deportistas luciendo sus prendas como es el caso de Kevin Durant. Ahora, el Barça se une a la lista de colaboradores.

Aubrey Drake Graham, conocido simplemente como Drake, es un rapero, cantante, compositor, productor y actor nacido en Canadá en 1986. De madre canadiense y padre estadounidense, tuvo influencias musicales desde muy joven al ser su padre baterista de Jerry Lee Lewis.

A los 15 años hizo sus primeras incursiones en series televisivas en Canadá y en 2010 empezó su carrera musical lanzando su primer album de estudio de Hip-hop titulado "Thank me later". A este dico le siguieron Take Care (2011), Nothing Was the Same (2013), Views (2016), What a Time to be Alive (2015) y Scorpion (2018).

El propio Barça destaca que "acumula récords de sus sencillos y se ha situado en el TOP 1 de las principales listas de éxitos en todo el mundo y a lo largo de su carrera musical ha sumado más de 275 reconocimientos, entre los cuales cuatro premios Grammy, considerados como una de las principales distinciones a nivel internacional en el mundo de la música".