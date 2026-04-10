«Que Robin van Persie haga eso lo dice todo sobre los problemas del Feyenoord»

Wim Kieft está preocupado por Robin van Persie y Arne Slot. Ambos entrenadores viven momentos turbulentos en Feyenoord y Liverpool, respectivamente, y el exdelantero no ve, por ahora, ninguna luz al final del túnel.

El miércoles, ante el París Saint-Germain (derrota 2-0), Slot recurrió a una defensa de cinco con Jeremie Frimpong en el lateral derecho. «Antes del descanso, el internacional holandés mostró cosas interesantes, pero en la segunda parte fue invisible en el sistema de cinco defensas», suspira Kieft en su columna para De Telegraaf.

«La táctica elegida por Slot no ayudó al Liverpool. No se adapta al equipo y fue más una carga que una solución. El resultado y la ejecución fueron desastrosos. El Liverpool demostró que con cinco defensas no se está necesariamente mejor en defensa», afirmó Kieft al ver cómo fracasaba el plan de Slot contra el PSG.

Kieft compara la situación con la de Van Persie en el Feyenoord: «También allí falta calidad, hay carencias futbolísticas y la confianza brilla por su ausencia. No hay buenas perspectivas para el partido estrella de la Eredivisie contra el NEC, que le pisa los talones en tercera posición».

Las dudas sobre Luciano Valente y Anis Had Moussa agravan el panorama. «Que Van Persie tuviera que incluirse en el once durante el entrenamiento dice mucho de los problemas de plantilla, aunque eso tampoco es la solución para el Feyenoord».

Kieft ve con pesimismo el futuro del Feyenoord de cara a su visita a De Goffert. «En Róterdam solo pueden esperar un resurgimiento del delantero japonés Ayase Ueda o que el NEC sucumba a la presión de tener que ganar para quedar segundo. Pero, con el NEC de esta temporada, no veo que ninguno de esos dos escenarios vaya a darse pronto».

El Feyenoord llega al partido estrella contra el NEC con un punto de ventaja. A principios de esta temporada, el equipo de Van Persie cayó 2-4 ante su rival de Nimega en un duelo espectacular.