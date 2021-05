¿Qué resultados necesita Boca para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores?

El Xeneize sabe que, pase lo que pase ante Barcelona, deberá esperar hasta la última fecha para definir su pase a octavos, pero puede acomodarse.

Boca había pisado fuerte en el inicio de la Copa Libertadores con victorias en la altura de La Paz ante The Strongest y contra Santos en La Bombonera. Sin embargo, tropezó en Guayaquil y Brasil, al punto de quedar relegado al tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo C, pero con dos partidos por delante, depende de sí mismo.

Si bien el encuentro ante Barcelona como local es importante, lejos está de ser decisivo. De hecho, el Xeneize solo puede garantizarse no depender de otro resultado en la última fecha, en la que volverá a jugar en casa ante el equipo boliviano, mientras el Peixe recibe a los ecuatorianos.

Estos son los escenarios, dependiendo del resultado ante Barcelona:

SI BOCA GANA

Una victoria lo pondrá a un paso de los octavos de final, ya que igualará la línea de Barcelona pero debería golearlo para superarlo en el primer puesto (tiene +5 de diferencia y el Xeneize +1). Así, en la fecha 6 se clasificará solo con empatar o incluso perdiendo, siempre y cuando The Strongest no revierta su diferencia de -7 y que Santos no golee a Barcelona.

SI BOCA EMPATA

Un empate mantendría para los de Russo la posibilidad de no esperar un resultado ajeno, pero lo obliga a ganarle a The Strongest para ello. De todas maneras, dos empates también lo favorecerían, siempre y cuando Santos no supere a Barcelona.

SI BOCA PIERDE

Una nueva caída, la tercera de manera consecutiva, complicaría los planes pero no sería determinante. De hecho, en ese caso Barcelona se cortaría con 12 y aseguraría el primer puesto, pero en caso de vencer a Santos en la última, Boca solamente necesitaría de un empate por la ya mencionada ventaja en la diferencia de gol sobre The Strongest.