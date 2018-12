¿Qué relación tienen Marcelo Gallardo y Santiago Solari?

Si River y Real Madrid llegan a la final, habrá dos excompañeros que buscarán ganar el Mundial de Clubes, mientras siguen "unidos por el afecto".

"No hablé aún con Solari, pero me une una relación cercana de cuando éramos compañeros, que siguió después en algún momento que nos encontramos en Europa. Me une un afecto con Santiago, no he hablado pero ya nos encontraremos allá".

Marcelo Gallardo, aunque apenas tenía 20 años en 1996, ya comenzaba a mostrarse como un futbolista que se ganaría un lugar en la historia de River, aunque luego sería principalmente por su impecable trayectoria como entrenador. El Muñeco ya llevaba tres años en primera cuando Ramón Díaz decidió armar un equipo con mayoría de suplentes para recibir a Deportivo Español y uno de ellos era Santiago Solari.

El artículo sigue a continuación

Con un año menos que su actual colega, el hijo de Eduardo y sobrino de Jorge debutó el 12 de mayo de 1996, mientras el Millonario avanzaba en la Copa Libertadores que meses después ganaría. Una semana después, coincidirían por primera vez en un encuentro ante Gimnasia de Jujuy y algunas fechas más tarde, el día del primer gol del Indiecito, Gallardo también convertía un tanto frente a Platense.

Ambos compartieron plantel hasta finales de 1998, cuando Solari emigró a Atlético de Madrid, antes de cruzar de vereda y ser jugador de Real Madrid, club al que hoy dirige luego de ser confirmado en el cargo y que aspira a enfrentar al Millonario, ese equipo donde mostró un gran nivel pero solo pudieron disfrutarlo un año y medio. También tuvieron, aunque en menor medida, algunas coincidencias en la Selección argentina cuando era dirigida por Marcelo Bielsa.

En pocos días, ambos estarán en Emiratos Árabes, con el deseo de enfrentarse con el objetivo de ganar un nuevo título, pero también de estrecharse en un abrazo y recordar aquellos exitosos años con la banda roja cruzada.