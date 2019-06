¿Qué puede esperar Argentina de Venezuela en los cuartos de final de la Copa América?

La Vinotinto llega al partido contra la Albiceleste luego de avanzar como segundo del Grupo A, donde incluso sorprendió a Brasil.

Por Jhon Guiñan | @JKGuinan

El segundo puesto en el Grupo B parece demasiado premio para Argentina. El equipo no genera. Le hacen daño con poco. Lionel Messi no aparece. Scaloni no acierta con la lectura de los partidos. El hincha se desespera. Los fantasmas del pasado reaparecen de manera recurrente. Es casi un milagro que el equipo esté entre los mejores ocho de la Copa América 2019.

Y en medio de este mar de dudas, la Albiceleste tiene que afrontar una prueba muy peligrosa en los cuartos de final: Venezuela. Aunque históricamente es uno de los rivales más modestos en Conmebol, la Vinotinto ha mostrado una evolución muy importante en los últimos años y luego de avanzar de manera invicta en el Grupo A, sueña con meterse en las semifinales del torneo.

En Goal analizamos los aspectos más importantes del próximo rival

¿A QUÉ JUEGA LA VINOTINTO?

El libreto de es claro:

Cede la iniciativa al rival y se agrupa en el fondo

No genera desde la posesión, sino desde las recuperaciones

Apuesta a rápidos contragolpes, sin demasiada elaboración

La idea está consolidada y los jugadores la ejecutan casi de memoria. La Vinotinto se siente muy cómoda en la cancha cuando no se ve obligada a asumir el protagonismo del partido. No es casualidad que su mejor rendimiento se vio en el duelo ante , por la segunda fecha del Grupo A.

Se trata de un equipo que tácticamente es bastante interesante, pues ocupa muy bien los espacios y concede pocas oportunidades. Además, sabe explotar las debilidades del contrario y cuenta con un serie de variantes que le permiten adaptarse a cualquier escenario que se presente.

EL TRABAJO DE RONDÓN

Es raro cuando Salomón Rondón juega un mal partido con la Vinotinto. Y la razón es simple: el trabajo que hace en la Selección es el mismo que realiza semana tras semana en el Newcastle. No le incomoda estar solo en el frente de ataque, haciendo largos recorridos y luchando constantemente contra los centrales rivales. Todo lo contrario.

Lo que gana Venezuela con Rondón en cancha:

Defender con muchos y atacar con pocos, lo que facilita el orden del equipo

Desgastar a los centrales del equipo rival y mantenerlos ocupados todo el tiempo

Juego directo, pues su físico le permite ganar la mayoría de los duelos

Contundencia de cara al arco (es el máximo goleador en la historia de la Selección)

OJO CON LOS EXTREMOS

Este es el aspecto que más debe tomar en cuenta la Argentina. En lo que va de , el equipo de Scaloni recibió tres goles por la misma vía: rápidos contragolpes por la banda derecha. Y eso es algo que, indudablemente, Dudamel buscará explotar a lo largo de los 90 minutos.

Para el duelo de cuartos de final, la Vinotinto seguramente jugará con los dos extremos más incisivos: Darwin Machis y John Murillo. Este último es de especial cuidado, pues viene de marcarle a Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas y en el amistoso que disputaron este año en Madrid.

WUILKER FARIÑEZ

Con tan solo 21 años es el dueño del arco de Venezuela. Un puesto que se ha ganado a pulso por lo logrado en todos estos años: subcampeón del Mundial Sub 20, figura en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2018 y ahora uno de los mejores arqueros de la Copa América.

En lo que va de torneo, Fariñez apenas ha recibido un gol. Es el arquero menos goleado por detrás de Alisson Becker y David Ospina, quienes mantienen su valla invicta. Y además está entre los que más atajadas han realizando, con 8, siendo clave en los empates ante Perú y Brasil.

Argentina ya lo sufrió en el 1-1 de las Eliminatorias Sudamericanas...

LA COLUMNA VERTEBRAL

Al margen de algunas individualidades que tiene la Vinotinto, el equilibrio del equipo de Dudamel depende de tres jugadores: Tomás Rincón, Junior Moreno y Yangel Herrera. El trivote en el mediocampo es inalterable y buena parte del éxito de Venezuela depende del funcionamiento de sus volantes.

Por lo general, la función que tienen es la de ejercer presión sobre la segunda línea del equipo contrario. Pocas veces los vemos elaborando fútbol. Para partidos como el de este viernes, Rincón es el elegido para neutralizar al 'distinto' del rival. Lo más seguro es que persiga a Messi por toda la cancha.

TIENE PLAN B

Que no te engañe el planteamiento inicial de Venezuela. Si las cosas no andan bien para el equipo de Dudamel, la Vinotinto cuenta con varias muy interesantes en el banco de suplentes. Josef Martínez, Yeferson Soteldo, Juan Pablo Añor o Jefferson Savarino son algunos de los que pueden ingresar en el complemento y cambiar el partido de un momento a otro.