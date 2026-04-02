Munir, padre de Lamine Yamal, estrella de la selección española, se pronunció sobre los lamentables cánticos que se escucharon durante el partido amistoso entre La Roja y Egipto, y señaló la necesidad de respetar todas las religiones.

El partido, que terminó en empate a cero entre ambas selecciones el pasado martes en el estadio del Espanyol, fue testigo de cánticos ofensivos hacia los musulmanes por parte de la afición española, que gritó en más de una ocasión durante el encuentro: «Quien no salte es musulmán».

Todas las instancias oficiales españolas condenaron este comportamiento, entre ellas la Federación Española de Fútbol, el Ministerio de Deportes y otras.

Durante una retransmisión en directo a través de su cuenta de Instagram mientras cocinaba, Munir lanzó un mensaje sereno tras los incidentes ocurridos en el estadio del «RCDE», diciendo: «Viva España, vivan los musulmanes, los cristianos, los judíos, vivan todos por igual… ¿Cuál es vuestro problema?».

El padre de Lamine Yamal concluyó su intervención con un mensaje claro: «Si respetas, serás respetado», en una referencia que supone un llamamiento explícito a la tolerancia y la convivencia.

Su hijo Lamine también expresó su postura a través de su cuenta de Instagram el miércoles, diciendo: «Soy musulmán, alabado sea Dios. Ayer, en el estadio, se escucharon gritos que decían: “Quien no salte es musulmán”. Sé que iban dirigidos al equipo rival y no contra mí personalmente, pero, como musulmán, considero que es un comportamiento irrespetuoso e inaceptable».