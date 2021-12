Qué lesión tiene Cristian Romero y cuánto demora su recuperación

Antonio Conte, actual entrenador de Tottenham, había anticipado el miércoles que “no eran buenas noticias” las que tenía para dar sobre Cristian Romero, que arrastraba una lesión desde el 16 de noviembre. En la última conferencia de prensa de cara al duelo de los londinenses ante Brentford, confirmó que Cuti se perderá lo que resta del año.

QUÉ LESIÓN TIENE CUTI ROMERO

El hecho tuvo lugar el 16 de noviembre, en el duelo entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. En el encuentro que finalizó 0-0, el central cordobés debió ser sustituido a los ocho minutos del complemento, la jugada que suscitó el cambio causó temor porque no había sido producto de roce con un rival. Finalmente se sabe que es una una lesión en el tendón de la corva, que es un desgarro de las fibras de uno de los músculos de la parte posterior del muslo y "suelen ser causadas por el estiramiento de las fibras musculares más allá de sus límites". Por suerte para Cuti, este tipo de lesiones suelen responder a tratamientos simples y no hay necesidad de pasar por el quirófano.

CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ DE BAJA Y QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ

Todavía no hay una fecha definida, pero lo cierto es que se despide de la competencia durante este año. Se espera que regrese en los primeros meses de 2022. Antonio Conte dijo que no es una situación sencilla: "La lesión es grave. Seguro que no jugará en 2021 y tendremos que esperar hasta enero, febrero. Es una pena, porque es un jugador importante para nosotros", y agregó que seguirán diariamente su caso: "Lo revisaremos semana tras semana, pero necesita tiempo. Confiamos mucho en nuestra área médica, nuestros fisioterapeutas y médicos, e intentaremos recuperarlo lo antes posible".

Su participación en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas dependerá mucho de cómo evolucione. Los siguientes encuentros de la Albiceleste se jugarán el 27 de enero y el 1 de febrero ante Chile y Colombia respectivamente. Es decir, de acuerdo a las declaraciones del entrenador italiano, Romero podría llegar con lo justo o incluso no llegar.

El artículo sigue a continuación

Si bien su debut en la selección es reciente, no es la primera vez que una lesión deja al Cuti sin convocatoria. En junio de este año una lesión de rodilla lo hizo perderse un gran porcentaje de la Copa América, infiltrándose para jugar la final.