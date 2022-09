Qué le dijo Macron a Mbappe para convencerle de renovar por el PSG y no fichar por el Real Madrid

El delantero francés ha confirmado que el presidente de la República le llamó para ayudar a convencerle para que no se fuera al Real Madrid.

Kylian Mbappe ha confirmado que el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, le llamó para convencerle de que se quedara en el PSG, renovara y rechazara fichar por el Real Madrid.

"Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco. Él me dijo: 'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país. Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito'", desveló en una entrevista al "New York Times".

Mbappe admitió que esta conversación con el diringente tuvo influencia a la hora de tomar una decisión sobre su futuro: "Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta".

No obstante, el delantero galo también ha vuelto a lanzar un guiño al Real Madrid de cara al futuro: "Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido".