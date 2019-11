¿Qué jugadores saldrían de Chivas para el Clausura 2020?

La reestructuración que planea Ricardo Peláez también contempla una serie de bajas para el próximo torneo.

Desde su llegada al Guadalajara, Ricardo Peláez se ha planteado el objetivo de regresar al Rebaño a los primeros planos, de los que fueron quedando atrás a partir del título del Clausura 2017, semestre en el que conquistaron el doblete.

Y en la intención de volver al protagonismo, también se encuentra un listado de altas y bajas, la última que sería integrada por quienes no cumplieron a las expectativas del cuerpo técnico de Luis Fernando Tena, los que no tuvieron la regularidad esperada o que incluso no pudieron con la presión de la situación deportiva.

Esta estaría conformada por cinco jugadores, a quienes el Rebaño buscaría encontrarles acomodo en diferentes clubes para que puedan sumar minutos o puedan volver al nivel que los llevó a ser contratados por la institución propiedad de la familia Vergara.

En Goal te contamos de quiénes se trata:

RAÚL GUDIÑO

Luego de pasar por Europa, donde en el Porto fue prácticamente un discípulo de Iker Casillas se esperaba que pudiera consolidarse en la portería, pero su nivel fue bajando de a poco. Aunque ahora ha llegado a ser requerido por Gerardo Martino para la Selección no logró recuperar la titularidad, misma que ahora es ocupada por José Antonio Rodríguez.

Hasta antes de la llegada de Luis Fernando Tena a Chivas, Gudiño disputó cuatro partidos de Liga en este Apertura 2019, recibiendo seis goles en 360 minutos. El futbolista llegó a comentar no tener miedo a salir del club, pues lo que busca es jugar.

DIETER VILLALPANDO

Villalpando no ha tenido el nivel que uno pudiera esperar en este Apertura 2019. En este Apertura 2019, el mediocampista ha disputado 634 minutos, anotando un gol en diez partidos, siete como titular. La dirigencia podría buscar una cesión para que tenga regularidad.

GAEL SANDOVAL

En las últimas semanas ha venido siendo criticado por lo mostrado en la cancha, toda vez que se había convertido en un refuerzo soñado por su paso con . Únicamente ha disputado 260 minutos en siete partidos, donde ya fue expulsado en una ocasión. Quizá su mayor pecado fue la falta en el partido ante de la Jornada 18.

LUIS MADRIGAL

Madrigal llegó proveniente de Rayados de para el Clausura 2019 y en el último torneo se ha limitado a ver más actividad con la categoría Sub 20. En Liga no ha visto un solo minuto de participación y sin duda saldrá del equipo.

CARLOS VILLANUEVA

Canterano del Guadalajara, Villanueva no ha encontrado la regularidad esperada con el equipo del ‘Flaco’ Tena y únicamente tiene 105 minutos en dos partidos, con mayor participación con la categoría Sub 20 con la que ya anotó pese a ser defensa. Peláez Linares podría encontrarle un préstamo para que pueda tener continuidad.