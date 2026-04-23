¿Qué jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos han ganado la Liga de Campeones Femenina de la UEFA? Lindsey Horan, Alex Morgan y otras estrellas estadounidenses han alzado el trofeo de la UWCL

Muchas estrellas de la selección femenina de Estados Unidos han jugado en Europa atraídas por la Liga de Campeonas Femenina de la UEFA, competición inexistente en la NWSL. Algunas no solo han participado: la han ganado.

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Levantar el trofeo UWCL como estadounidense es acceder a un club muy exclusivo. Además, muchas estrellas regresan pronto a casa, lo que reduce aún más sus opciones de título. Aun así, algunas lo han logrado y otras cayeron solo en la final.

GOAL repasa las estrellas de la selección femenina de Estados Unidos que han ganado la UWCL...

¿Qué estrellas de la selección femenina de Estados Unidos han jugado en Europa?

Hope Solo y Aly Wagner fueron pioneras al fichar por el Lyon en 2005, antes de que el club ganara ocho de sus títulos en la UWCL. Desde entonces han pasado muchas más, entre ellas Alex Morgan y Megan Rapinoe, y los siete años de Lindsey Horan en el país la sitúan entre las pioneras.

Inglaterra se convirtió en otro destino atractivo durante la pandemia de COVID-19, por el recorte de la temporada 2020 en la NWSL. La mayoría regresó a Estados Unidos cuando la liga volvió a su calendario habitual, pero hoy aún hay jugadoras de la selección en clubes ingleses, como Catarina Macario y Mia Fishel, del Chelsea.

Aunque ahora funciona como liga de cantera, la Damallsvenskan sueca acogió a varias de las mejores jugadoras del mundo, incluidas integrantes de la selección femenina de Estados Unidos. En 2008, dos estrellas estadounidenses se proclamaron campeonas de Europa jugando en un club alemán.

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¿Qué jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos han ganado la Liga de Campeones Femenina de la UEFA?

Jugadora Año(s) de triunfo Ali Krieger 2008 Gina Lewandowski 2008 Alex Morgan 2017 Lindsey Horan 2022 Catarina Macario 2022 Emily Fox 2025 Jenna Nighswonger 2025

Ali Krieger y Gina Lewandowski se convirtieron en las primeras estadounidenses en ganar la Liga de Campeones Femenina de la UEFA cuando ayudaron al FFC Frankfurt (ahora Eintracht Frankfurt) a vencer al equipo sueco Umea por un marcador global de 4-3 en 2008. Ambas fueron titulares en la defensa en los dos encuentros de la final a doble partido: consiguieron un 1-1 en Suecia y, una semana después, un 3-2 en casa. Krieger ya formaba parte de la selección femenina de Estados Unidos, tras debutar en enero de ese año, mientras que Lewandowski tuvo que esperar siete años más para jugar su único partido internacional.

Alex Morgan se unió a ellas en 2017, cuando conquistó la Liga de Campeones con el Lyon. En solo 15 partidos marcó 12 goles, ganó tres títulos y fue titular en la final contra el París Saint-Germain, aunque se retiró lesionada a los 23 minutos.

En 2022, Lindsey Horan y Catarina Macario conquistaron la final ante el Barcelona (3-1) en Turín, con gol de Macario que sentenció el 3-0. Ese triunfo otorgó al Lyon su octavo título continental. En 2025, Emily Fox y Jenna Nighswonger, del Arsenal, vencieron al Barcelona, vigente campeón, y conquistaron la segunda corona europea de las Gunners.

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¿Qué estrellas de la selección femenina de Estados Unidos han perdido una final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA?

Varias han estado a punto de sumarse. Megan Rapinoe jugó la final de 2013 con el Lyon, pero el Wolfsburgo ganó 1-0. Un año después el mismo equipo alemán venció 4-3 al Tyreso de Christen Press, Whitney Engen y Meghan Klingenberg.

Aunque Lewandowski ganó con el Frankfurt en 2008, también perdió una final. En 2012 el equipo alemán volvió a la final, pero cayó 2-0 ante el Lyon. De haber ganado, Lewandowski habría sido la primera y única estrella de la selección femenina de EE. UU. en conquistar dos UWCL.

En 2024 Horan volvió a la final con Lyon, pero Barcelona se tomó la revancha de 2022 y venció 2-0 al equipo francés en Bilbao.

Stacey Pearson (Fortuna Hjørring, 2003) y Venus James (Djurgården, 2005) también jugaron y perdieron una final, aunque ninguna llegó a ser internacional absoluta con la selección estadounidense.

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¿Qué estrellas de la selección femenina de Estados Unidos podrían ganar la Liga de Campeonas Femenina de la UEFA 2025-26?

Varias estrellas de la selección estadounidense compiten en la edición 2025-26, y ahora que se acercan las semifinales solo quedan cuatro en carrera. Fox, campeona con el Arsenal la temporada pasada, es una de ellas; las otras tres visten la camiseta del Lyon. Heaps es una pieza clave del equipo francés, y esta temporada se han incorporado sus compañeras de selección Lily Yohannes y Korbin Shrader.

Arsenal y Lyon se medirán en semifinales, garantizando que al menos una estadounidense llegue a la final de la UWCL en mayo. Ambos equipos ya se cruzaron en esta instancia el año pasado: las Gunners vencieron 5-3 en el global tras perder 2-1 el partido de ida en casa.

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