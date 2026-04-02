¿Qué hay de cierto en las negociaciones entre el Al-Ahli de Yeda y Lucas Moura?

Según informan los medios de comunicación, el Al-Ahli de Yeda está negociando con el brasileño Lucas Moura, actual jugador del São Paulo y exjugador del Tottenham Hotspur, para que fiche por el equipo la próxima temporada.

Los medios de comunicación habían informado de la existencia de algunas negociaciones con Lucas Moura, dado que su contrato con el São Paulo expira al final de la temporada actual, sobre todo por parte del Al-Ahli de Yeda y del Los Ángeles Galaxy estadounidense.

Sin embargo, la cadena «ESPN» ha desmentido rotundamente que haya habido negociaciones por parte del Al-Ahli de Yeda para fichar al jugador brasileño, confirmando que el club saudí no está interesado en contar con sus servicios la próxima temporada.

La cadena ha confirmado que el único interés por el exjugador del Tottenham proviene del Los Ángeles Galaxy, que ya estaba interesado en contar con sus servicios antes de que fichara por el São Paulo en el verano de 2023.

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Por su parte, el jugador de 33 años no está considerando ninguna oferta en estos momentos, ya que se centra en recuperarse de la lesión que le mantendrá fuera del equipo brasileño hasta el final de la temporada actual, con el objetivo de volver en plena forma tras el Mundial de 2026.

Tras su regreso, Lucas Moura estudiará todas las opciones que se le presenten, entre ellas la de quedarse en el São Paulo por un periodo adicional, sobre todo porque esa es su primera opción, siempre que reciba una oferta adecuada.

Moura cuenta con una carrera futbolística destacada, que comenzó en las filas del São Paulo, antes de fichar por el París Saint-Germain, donde permaneció cinco años entre 2013 y 2018, y otros cinco con el Tottenham, antes de regresar al club brasileño en 2023.

Sin embargo, el nivel del jugador brasileño ha bajado notablemente en los últimos tiempos, ya que solo ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en los 16 partidos que ha disputado con el São Paulo durante la presente temporada, la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo.