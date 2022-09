Qué ha pasado en la Selección España femenina y por qué las jugadores han pedido el cese de Jorge Vilda

El técnico de la selección española femenina habló en rueda de prensa después tras la polémica con las jugadoras.

El seleccionador del combinado español femenino, Jorge Vilda, compareció en rueda de prensa correspondiente a la previa del partido que España disputa frente a Hungría como parte de la clasificación para el Mundial.

El acto del técnico español levantó una gran expectación debido a la polémica con las capitanas españolas y varias de las jugadoras de la Selección.

"He tenido una sensación de decepción por lo que estamos viviendo, es una situación donde se han trasgredido los códigos del deporte, del vestuario y que me decepciona porque al final el fútbol femenino es un foco de algo que no es exclusivamente el fútbol, el brillar de nuestras jugadoras o el partido que tenemos mañana, y eso es un poco la rabia que tengo", afirmó el seleccionador femenino.

Jorge Vilda continuó hablando de las informaciones surgidas: "Me siento profundamente dolido con esta situación por la forma de proceder. Se han traspasado las leyes del fútbol. Siempre se ha solucionado todo en el vestuario y más cuando yo soy una persona dialogante. También me siento muy fuerte por el equipo que hemos construido, y por el respaldo de nuestro presidente".

Sobre una posible dimisión, Vilda aseguró estar tranquilo al contar con el apoyo de Rubiales: "Estoy con más fuerza y con más ganas que nunca. Quiero seguir creando una selección competitiva. Vamos a conseguir que sea un paraíso futbolístico. Lo quiero dar todo y venir con alegría. Tenemos todos los medios y estamos a la vanguardia del fútbol femenino. Tengo un respaldo único".

"El procedimiento de cómo se han hecho las cosas. Pienso que podríamos haber actuado de otra forma, pero creo también que soy una persona que aguanta casi todo. Lo que viene me hace salir para arriba y además tengo a una federación detrás que nos apoya en todo", reconoció el seleccionador femenino.

"Igual la situación que se vive desde fuera es mucho más tensa que realmente lo que se vive dentro. Claro que afecta todo. Yo tengo que atender a las actitudes, a sus entrenamientos y a cómo afrontar el partido. No voy a entrar en las funciones de las capitanas porque es algo que está bien claro. Buscamos jugadores que estén involucradas 100% y jugadoras que remen a favor", dijo Vilda.

Qué ha pasado en la Selección España femenina y por qué las jugadores han pedido el cese de Jorge Vilda

Tal y como se ha podido saber, después de que se disputara la Eurocopa femenina las capitanas españolas y varias de las jugadoras de la Selección pidieron que Jorge Vilda diera un paso al costado para tratar de dar un aire fresco al combinado de cara al futuro, tanto inmediato con el Mundial como el que está por venir.

El núcleo duro de la selección femenina, con gran mayoría de las jugadores apoyando dicha causa, consideró que el equipo español sufre un estancamiento con los métodos y decisiones del seleccionador y se lo hicieron saber el pasado lunes.

La respuesta del propio Jorge Vilda ha sido igual de contundente, negándose a abandonar el cargo al menos hasta que no haya pasado el Mundial.