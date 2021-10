Colombia tendrá cuatro cupos para la máxima competición continental y otros cuatro para la 'Otra mitad de la gloria'.

La Liga Betplay 2021 avana hacia la recta final del segundo semestre, mientras que Dimayor confirmó el sistema para otorgar los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del próximo año.

El país cafetero tendrá ocho cupos continentales: cuatro para la máxima competición y otros cuatro para la Otra mitad de la gloria, los cuales premiarán a los campeones de las competencias y mejores equipos de la Reclasificación.

¿Cómo se reparten los cupos internacionales en Colombia para 2022?

QUIÉNES CLASIFICARÁN A LA LIBERTADORES

De acuerdo al reglamento del campeonato, "Participarán en representación de Colombia en la CONMEBOL LIBERTADORES del año 2022, el club campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 (Colombia No 1) y el club campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 (Colombia No 2). El club que sin ser campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 o de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021, ocupe la mejor posición en la Tabla de Reclasificación Total de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021 será (Colombia No 3). El último cupo (Colombia No 4) lo obtendrá el club campeón de la Copa BetPlay DIMAYOR 2021".

• Colombia 1: Deportes Tolima.

• Colombia 2: Por definir.

• Colombia 3: Por definir.

• Colombia 4: Atlético Nacional o Deportivo Pereira.

QUIÉNES CLASIFICARÁN A LA SUDAMERICANA

De acuerdo a la reglamentación, "Participarán en representación de Colombia en la CONMEBOL SUDAMERICANA del año 2022 como Colombia No. 1, No. 2 y No. 3, los clubes que ocupen la mejor posición en la Tabla de Reclasificación Total De La Liga BetPlay DIMAYOR 2021 según corresponda y que no hayan obtenido cupo a la CONMEBOL Libertadores 2022.

El club campeón de la COPA BetPlay DIMAYOR 2020 tendrá derecho a participar en representación de Colombia en la CONMEBOL SUDAMERICANA del año 2022 como Colombia Nro. 4."

• Colombia 1: Por definir.

• Colombia 2: Por definir.

• Colombia 3: Por definir.

• Colombia 4: Independiente Medellín.​