¿En qué anda Alejandro Sabella? La nueva vida del DT subcampeón del mundo con Argentina

Alejado de la dirección técnica, Pachorra disfruta de la tranquilidad tras haber superado la enfermedad que lo aquejó los últimos años.

Pasan los años, los campeonatos, los jugadores y los entrenadores, pero lo único que se agiganta es la imagen de Alejandro Sabella. A sus 66 años, Pachorra es sinónimo de trabajo y seriedad, algo que pareciera ser el déficit de los últimos años de la Selección argentina. Tal vez por eso su nombre se mencionó tanto luego del fallido ciclo de Jorge Sampaoli, que culminó en el Mundial de 2018. Pero nada de eso le interesa al entrenador, quien disfruta de su nueva vida alejado de la conducción técnica, pero no de las canchas.

Luego de la histórica final en 2014, Sabella tuvo la posibilidad de volver a dirigir a Arabia Saudita, oferta que terminó rechazando. ¿Por qué? Más allá de si el desafío deportivo lo inspiraba o no, el DT comenzaba por aquel entonces una larga lucha contra una enfermedad que lo aquejó durante los últimos años. Ya recuperado, según sus propias palabras y de varias más de su entorno, sin embargo, no está en sus planes volver a sentarse en un banco de suplentes.

#DesarrolloAFA La Asociación del Fútbol Argentino, representada por su Presidente Claudio Tapia, le rindió homenaje a Alejandro Sabella, ex entrenador de la Selección Nacional. pic.twitter.com/8pzDq1aNCE — AFA (@afa) February 27, 2020

Así lo dejó en claro en sus últimas y escasas apariciones públicas durante este pandémico 2020. En febrero, estuvo en la presentación del libro "Estrategia Para Selecciones Juveniles", realizado en el predio de la AFA en Ezeiza en conjunto con CONMEBOL, en donde recibió un homenaje de manos de Claudio Tapia y Alejandro Domínguez. "No tengo pensado hoy volver a dirigir. En el corto plazo no me veo porque no creo que pueda darle el cien por ciento a los jugadores. Si bien estoy bien, debería esperar un tiempito más para volver a pensarlo y ver si volvería a dirigir", expresó.

Esa pequeña rendija que dejó abierta fue la que tentó a Agustín Alayes, mánager de Estudiantes, de ir a buscarlo cuando Gabriel Milito renunció en marzo. La gran relación que une al directivo con el exentrenador se suma a la que tiene con Juan Sebastián Verón, presidente de la entidad, y con Leandro Desábato, quien finalmente terminó asumiendo la dirección técnica del plantel. Hombre de la casa y de confianza, es fuente de consulta y hasta llegó a visitar varios entrenamientos, pero, por ahora, no tiene ningún cargo oficial dentro de la estructura de fútbol. Su última aparición pública, de hecho, se dio en el marco de una charla institucional por los 115 años de la fundación del club junto al filósofo Darío Sztajnszrajber y el periodista Víctor Hugo Morales.

Por ahora, Pachorra descansa junto a su esposa. La opciones, cuando pase el COVID-19, siguen estando sobre la mesa: tanto la AFA como el Pincha lo quieren trabajando. Él, claro, le hace honor a su apodo y no se apura a tomar una decisión defintiva.