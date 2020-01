Quaresma desmintió los rumores sobre una posible llegada a Boca o River

El portugués explicó que Oscar Días, el hombre que hizo correr la noticia, no es su representante. "No deben considerar sus afirmaciones", escribió.

Cuando el mercado de pases de los dos clubes más populares del fútbol argentino se movía poco y nada, cayó una bomba europea: Ricardo Quaresma sería ofrecido a Boca y River. Pero no. El portugués desmintió todo y explicó por qué no llegará a .

Oscar Dias, supuesto representante del luso, había confrimado la información en comunicación con Al Fondo de La Red de FM98. 3 de Rosario. ¿El problema? "Él no me representa y por eso no deben considerar sus afirmaciones", escribió el futbolista en su cuenta de Twitter. "Mi futuro está en manos de Dios", agregó.