Informes periodísticos españoles han revelado los rasgos del plan en el que se apoyará Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en el partido contra el Bayern Múnich, la noche de este martes.

El Real Madrid recibe a su rival, el Bayern, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y busca lograr un resultado positivo antes de disputar el encuentro de vuelta la próxima semana en Alemania.

El diario "AS" mencionó, horas antes del partido, que Arbeloa decidió no incluir al inglés Jude Bellingham en el once titular del equipo, pese a que el jugador está en condiciones de jugar.

Bellingham volvió a participar tras una lesión que lo mantuvo fuera durante mucho tiempo: entró como suplente ante el Atlético de Madrid durante 16 minutos, y luego jugó 31 minutos frente al Real Mallorca. Se esperaba que hoy fuera titular.

El Real Madrid está siendo cauteloso con el regreso de Bellingham, desde que sufrió una rotura en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda ante el Rayo Vallecano el pasado mes de febrero.

La fórmula de las grandes victorias

"AS" señaló que Arbeloa planea alinear a la dupla ofensiva Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, y que el cuarteto Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni y Güler actuará en el mediocampo; una fórmula a la que Arbeloa recurrió para derrotar al Manchester City y al Atlético de Madrid.

Valverde goza de libertad de movimientos entre el centro y las bandas, además de cumplir funciones defensivas para apoyar al lateral. Thiago desempeña un papel clave desde su aparición, pese a haber tenido un descanso relativo ante el Mallorca (participó en el segundo tiempo) tras brillar con la selección sub-19.

Mientras tanto, Tchouaméni constituye el principal punto de apoyo, y Güler sigue ganándose un lugar en la competencia por el once inicial en los partidos grandes.

Lee también:

El acuerdo está hecho... Zidane cumple su sueño tras años de espera

Exclusivo para Kooora... ¿Qué hay de cierto en que el Al-Ittihad prescinda de Youssef En-Nesyri?

Nuevo escándalo... ¿Recibió el árbitro de la final de la CAN "órdenes superiores" tras la retirada de Senegal?