Puro Riquelme: "Estoy muy feliz que Tevez pudo retirarse jugando en Boca"

Con su estilo, el Vicepresidente del Xeneize diferenció su salida del club con la del Apache y le abrió las puertas para volver.

Juan Román Riquelme habla y el "Mundo Boca" se detiene para escucharlo. No son muchas las veces que lo hizo desde diciembre del 2019, cuando ingresó de lleno en la vida política para transformarse en Vicepresidente, acompañando a Jorge Amor Ameal. Y con la excusa del vigésimo aniversario del bicampeonato en la Copa Libertadores, cuando se consagró en 2001, dejó mucha tela para cortar.

En este año y medio que lleva como dirigente, una de las situaciones más complejas que debió atravesar es la salida de Carlos Tevez, ocurrida tras finalizar la última Copa de la Liga Profesional. Y luego de muchas versiones sobre su relación con el Apache, con la dirigencia anterior en el medio de la novela, se encargó de suprimir todos los rumores.

Durante la entrevista con ESPNF90, el 10 dejó claro que "cuando llegamos al club, creían que no continuaba. Lo quiero mucho, no me gusta escuchar que digan que a no lo aguantábamos, que no lo queríamos. Pude hablar con él y sabe que lo quiero. Jugó todos los partidos en el año y medio", para luego remarcar que la salida fue muy distinta a la que él vivió en el 2014: "estoy muy feliz que se pudo retirar con la camiseta de Boca, jugando. No es lo mismo si se hubiese ido cuando ganamos las elecciones".

Fiel a su estilo, argumentó nuevamente que "decían que Riquelme y Tevez no tienen buena relación. Tengo una relación buena y lo quiero mucho, lo conozco de chiquito. Le deseo lo mejor, estoy muy feliz de haberlo visto jugar a la pelota 18 meses", para concluir anunciado una vez más que "deseo que descanse, que esté contento y si tiene ganas de volver al club, tiene las puertas abiertas".