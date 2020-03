Pulido: “En Tigres tienen mucho resentimiento conmigo”

El delantero buscó cumplir el sueño europeo después del Mundial Brasil 2014 y no pudo dejar Tigres de la manera esperada.

Alan Pulido, delantero mexicano de de la aceptó que existe cierto rencor por parte de los aficionados de Tigres a su persona por diferentes circunstancias.

Las mismas van desde su salida de la UANL para jugar en el futbol de Grecia hasta haber anotado dos goles en la final del Clausura 2017 formando parte de .

“Es algo que por ahí tienen mucho resentimiento conmigo, así lo noto, entiendo muchas veces que cuando iba a jugar en contra la gente es muy apasionada, se mete con el rival, pero cuando yo lo viví muy fuerte y que me di cuenta de la situación fue cuando fui a la despedida de Damián Alvarez”, confesó Pulido en entrevista con Goal a través de Instagram Live.

En el mismo encuentro amistoso en el Estadio Universitario, Alan no fue recibido de la manera esperada al momento de que el sonido local hizo el anuncio de su presencia.

“Me invitó, fui a Tigres y hubo mucho abucheo cuando me nombraron, sentí todo lo que ellos podían sentir hacia mi, percibí todo eso, por ahí ese rencor, frustración de esa final, me quedo tranquilo, creo que eso es porque he hecho las cosas bien en otros clubes, siempre me basé en mis sueños, luché en ellos, confié en dios, creo que no me equivoqué”, mencionó.

“Logré jugar en Europa, regresar a , jugar en Selección, más allá de que muchas personas decían que no iba a jugar, que se acababa mi carrera, lo estaba buscando no importa las personas que fueran o me lo quisieran frenar, no me arrepinto de haber tomado esa decisión”, agregó.

En el presente de Alan no está la posibilidad de jugar en un futuro con el equipo de Ricardo Ferretti. Cabe recordar que el tamaulipeco explicó en reiteradas ocasiones que su retiro deportivo podría darse con el Guadalajara, club con el que quedó campeón de Liga, , Super Copa MX y Liga de Campeones de la Concacaf, además de haber conseguido el título de goleo.

“Es difícil por todo lo que ha pasado después, crecí en Tigres, me dieron la oportunidad, tengo agradecimiento a esa institución, después todos conocen la problemática que hubo, todo lo que se presentó. Más allá de eso, llegar, regresar al futbol mexicano con Chivas y jugar una final y ganarla, meter dos goles en esa final es algo que es difícil de olvidar”, puntualizó.