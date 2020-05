"Puedes beber, salir, haz lo que quieras y yo te cubriré": La propuesta de Sampaoli a Nasri

El francés aseguró que cultivó una relación de amistad con el DT en su paso por el Sevilla y contó detalles de su convivencia. "¡Estaba loco!", dijo.

Samir Nasri dejó momentos inolvidables en el en la temporada 2016-2017 a las órdenes de Jorge Sampaoli. Durante algunos meses recuperó su mejor nivel y el club de Nervión peleó por La Liga con el y el

Sin embargo, tanto el francés como el equipo se diluyeron tras la eliminación en octavos de la ante el en la que el galo acabó expulsado, pero Nasri cree que fueron uno de los mejores equipos de Europa ese curso.

"¿La verdad ? Ese año teníamos uno de los mejores equipos de Europa. Con Nzonzi, Vitolo, Jovetic, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano... Durante 6 meses fuimos tan fuertes como el Barça y el Real Madrid", explicó en una entrevista en Instagram Live con el periodista Walid Acherchour.

El volante francés guarda un gran recuerdo de su paso por Nervión y muchas anécdotas de su relación con el ex técnico de y , además con Juanma Lillo: "Tuve una relación de amigos con Sampaoli. Un amigo, no un entrenador y una relación de padre e hijo con Juanma Lillo. ¡Sampaoli estaba loco! Ese hombre me emocionaba cuando yo ni siquiera hablaba español"

De hecho, el nacido en Casilda hizo todo lo posible para que el ex del City se sintiera lo mejor posible: "Sampaoli me quería tanto que me dijo: "Ven a nuestra casa, puedes beber, salir, haz lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que lo hagas bien en el campo el fin de semana". Estaba loco, incluso quería quedarse con mi perro para que yo pudiera salir los fines de semana", cerró.