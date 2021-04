¿Puede la UEFA expulsar a los clubes de la SuperLiga y sancionar a sus jugadores?

El experto en derecho deportivo afirma que la UEFA puede vetar en la Champions y la Europa League a los clubes de la Superliga la próxima temporada

Ante el anuncio de la creación de la Superliga Europea por parte de los doce clubes fundadores la medianoche del domingo al lunes, la UEFA ha sido explícita en las consecuencias que la creación de dicha competición podría tener sobre la participación de los doce firmantes en la Champions League y la Europa League. El máximo organismo europeo del fútbol ha sido claro tras la reunión de este lunes convocada para aprobar y presentar el nuevo formato de Liga de Campeones que entrará en funcionamiento a partir de la temporada 2024-25.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha amenazado a los clubes fundadores de la Superliga con la expulsión de las competiciones oficiales, así como a sus jugadores: "Los jugadores que jueguen en la Superliga serán sancionados para jugar el Mundial y las Eurocopas. No tendrán permitido jugar en sus selecciones nacionales".

La creación de la Superliga y la respuesta que han tenido los organismos oficiales, tanto la UEFA, como las ligas nacionales, ha dejado varias preguntas. ¿Puede la UEFA expulsar a los clubes? ¿Puede también prohibir que los jugadores vayan con sus selecciones? En Goal nos hemos puesto en contacto con Juan de Dios Crespo, abogado experto en derecho deportivo que ha asesorado tanto a Barcelona, como a Real Madrid, Atlético de Madrid y a futbolistas como Leo Messi, para que ponga luz ante tanta incertidumbre.

¿Tiene la UEFA algún punto en su código disciplinario que le permita echar a los clubes de sus competiciones?

En el Reglamento de la Champions League, como en el de la Europa League, hay un procedimiento de admisión, con criterios establecidos. A algunos de ellos se les podría no expulsar, sino no darles la entrada. Una vez están este año, no pueden echarles, sería para el año que viene como mucho.

Ceferin también ha dicho que los futbolistas que jueguen la Superliga no podrán jugar con sus selecciones nacionales. ¿Hay base legal para impedir que los jugadores vayan con sus selecciones? ¿Lo pueden hacer sin más?

La UEFA está formada por las federaciones nacionales y si los jugadores no están registrados en la federación, porque juegan competiciones no nacionales, entonces no podrían jugar con sus selecciones. Si a esos clubes se les expulsa de las competiciones nacionales, eso conllevaría que los jugadores no podrían jugar con sus selecciones al no estar registrados.

¿Los futbolistas que se vean en esta situación pueden acudir al TAS o a la justicia ordinaria para que se les permita jugar en la SuperLiga y también con sus selecciones? ¿Tiene algo que ver con el derecho laboral?

Si pasa lo que digo en la pregunta anterior, los jugadores no tendrían derecho alguno.

¿Si los jugadores que juegan la Superliga también jugasen LaLiga española sí que podrían jugar con sus selecciones?

En efecto, eso sí, pero el tema es ver si las ligas nacionales permitirán que los clubes hagan “doblete” y que no se centren en las ligas propias. Ese es el punto clave.

El caso de la Superliga se parece a la disputa entre la FIBA y la Euroliga de baloncesto. Finalmente se creó la competición y la FIBA no sancionó a los jugadores para ir con sus selecciones. ¿Podría acabar de manera similar?

Es similar en cuanto al fondo, pero la fuerza deportiva, económica y política de UEFA y FIFA (ojo, y CONMEBOL) es distinta a la de FIBA.