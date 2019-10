Jugadoras del Puebla Femenil alzan la voz y exigen mejores condiciones a la Liga MX

Tres futbolistas de la Franja confirmaron la versión de la capitana del equipo, quien denunció a un árbitro por tener una conducta inapropiada.

Por Salvador Pérez

Luego de que la capitana del Puebla, María José López, denunciara un proceso de revisión incómodo por parte de Édgar Pablo Villa, cuarto árbitro en el compromiso frente a Cruz Azul en el Cuauhtémoc, desde el interior de la institución han hecho un llamado a Enrique Bonilla y Mariana Gutiérrez, autoridades de Liga MX y Femenil.

De acuerdo con el testimonio de una de las jugadoras que pidió el anonimato por temor a represalias, debería haber un mejor trato, así como árbitros calificados que no tengan conductas inapropiadas.

Hacemos un llamado para que éste tipo de acciones no vuelvan a ocurrir @LigaBBVAFemenil. pic.twitter.com/ahaCylS2Hx — Mari Jose (@fut_joe) October 27, 2019

"Sea como sea, nos guste o no, es un precedente en busca de una mejor Liga, si queremos que continúe la profesionalización de nuestra Liga debemos recibir apoyo. No puede ser posible que nos envíen un cuerpo arbitral con un árbitro que tuvo esa conducta. Pedimos la ayuda de las autoridades de la Liga, debe haber sanciones, esto no puede quedarse así”, explicó en comunicación telefónica, unas horas después de que la Federación informara que abrirían una carpeta de investigación.

Tres de las jugadoras de la Franja confirmaron la versión de su capitana, quien puntualizó en sus redes sociales que se tuvo que mostrar la parte superior de la prenda interior. Vale destacar que, por cuestiones de reglamento, la licra debe ser del mismo color que el short; sin embargo el árbitro habría obligado a revisar incluso a las que no llevaban licra debajo del short.

#NOTA: Comisión Disciplinaria Abrió Procedimiento de Investigación en relación a los acontecimientos en @ClubPueblaFemhttps://t.co/1tHZ5Emdp0 pic.twitter.com/ZHWHIkcYfR — LIGA BBVA MX Femenil (@LigaBBVAFemenil) October 28, 2019

De acuerdo con el Reglamento de la Comisión de Árbitros, de confirmarse alguna sanción, esta podría venir desde una multa económica y suspensión, hasta una expulsión definitiva.

En este Apertura 2019, a falta de dos jornadas para que termine la temporada regular, tienen 20 puntos, matemáticamente fuera de zona de liguilla pues les lleva siete puntos de distancia.