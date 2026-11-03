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PSV vs. Club Brujas: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Philips Stadion

El partido entre el PSV y el Club Brujas comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

PSV vs. Club Brujas: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

El partido se puede ver en directo en DAZN. A continuación, encontraréis la opción para iniciar la retransmisión en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el PSV y el Club Brujas?

El PSV llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue un 7:0 ante el Willem II Tilburg en la Eredivisie, una contundente respuesta tras la derrota por 1:2 frente al ADO Den Haag. En la Liga de Campeones, el PSV ganó 1:0 a domicilio en Oporto, pero perdió contra el RB Leipzig y el Inter de Milán por 0:1 y 1:0, respectivamente.

El Club Brujas atraviesa un momento excelente y ganó sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo se impuso por 2:4 a domicilio al SV Zulte Waregem en la liga belga. En la Liga de Campeones, el Brujas venció 3:0 al Lens y 3:4 a domicilio al Inter de Milán: una notable racha de cinco victorias sin derrotas.

PSV vs. Club Brujas: alineaciones

PSV vs. Club Brujas: estado de forma

PSV vs. Club Brujas: balance de enfrentamientos directos

PSV vs. Club Brujas: las clasificaciones