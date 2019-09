Zidane: "Hazard está preparado para jugar los 90 minutos"

"Con Cavani, Mbappé y Neymar son mejores, pero PSG es un equipo que está a un altísimo nivel incluso sin ellos tres", dice el técnico del Real Madrid.

Zinedine Zidane, entrenador del , compareció este martes en la previa al partido del miércoles contra el Paris Saint-Germain, por la primera jornada de la fase de grupos de la . En ese sentido, confirmó que Eden Hazard, que tuvo minutos el pasado sábado contra el por , "está listo, está preparado para jugar los 90 minutos". "Tuvimos más entrenamientos con el equipo y está listo para jugar", admitió.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Sobre la ausencia del tridente del , Zidane afirmó: "El PSG también es favorito en la Champions porque es un gran equipo, que siempre rinde, aunque a veces no tiene los resultados que se esperan. Pero es un equipo que rinde, que lo demuestra cada fin de semana. Lideran la liga y ahora empiezan una nueva competición, aunque tengan bajas. Con Cavani, Mbappé y Neymar son mejores, pero es un equipo que está a un altísimo nivel incluso sin ellos tres.

"Decían que la Liga de Campeones era lo más bonito, pero todo lo que haga el Real Madrid es importante. Cada cosa que hacemos es importante, cada entrenamiento. Mucho más los partidos. Pero en su día, ganar esta Liga era como una cosa muy bonita", dijo, por otro lado, ex el jugador de la .

💬 #Zidane : "Nosotros estamos contentos de poder empezar otra competición. Sabemos lo que tenemos que hacer nosotros y estamos listos." #RMUCL | #RMTV pic.twitter.com/RQqkbCc3VH — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 17, 2019

"Se espera mucho de los dos equipos, pero es el principio de la temporada. Estamos haciéndolo bien, aunque se puede hacer mejor porque tuvimos dos empates. Podemos y debemos mejorar a todos los niveles, de todos modos. Lo mismo le pasa al PSG", señaló.

A Zidane le comentaron que Tuchel había dicho recientemente que Benzema es "fantástico e infravalorado", a lo que contestó: "Siempre fue difícil para él, pero siempre demostró qué clase de jugador es. No es sólo un jugador que hace goles, aunque últimamente marca más y es más decisivo, pero no es lo más importante. Es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido, me interesa más eso. Es fantástico, como decía Tuchel, pienso lo mismo".

En cuanto a qué sitio ocupará James Rodríguez, contestó: "Vamos a ver dónde jugará James, puede jugar en muchas posiciones. Cuanto más adelante juega, lo tiene más fácil. Mañana veremos cómo vamos a jugar, pero lo importante es que esté bien, y él está bien. Es un jugador distinto, de calidad. Yo no le voy a decir nada ofensivamente".

Sobre la supuesta dependencia de Benzema, Zidane respondió: "Lo quiero siempre en mi equipo, luego cada uno opina. Es importante, pero los demás también lo son. Tenemos que pensar como equipo".

Por otro lado, se refirió a Keylor Navas, ahora portero del PSG: "A Keylor, después del partido de mañana, le desearé lo mejor. Tengo mucho respeto hacia él y él lo sabe, por todo lo que le dio al Real Madrid".

Preguntado sobre si le gusta la 'BBH' (tridente Bale-Benzema-Hazard), 'Zizou' respondió con una sonrisa: "¿La inventaste tú? Es muy buena, suena perfecta".

Por su parte, Raphael Varane, defensa del Real Madrid, también compareció en la misma sala de prensa. Lo hizo antes de Zidane y estas fueron sus respuestas:

LA ILUSIÓN DE GANAR OTRA CHAMPIONS

"La Champions es algo especial, es una competición que nos da mucha ilusión. A mí me anima mucho, es la más difícil para ganar con el club y creo que da mucha ilusión a nuestra afición. Nos motiva mucho, los objetivos son altos y hay que ganarlo todo, pero la Champions es especial. Siempre pelearemos por ella".

MILITAO Y MENDY, COMPAÑEROS POCO HABITUALES

"Estamos buscando nuestro equilibrio a nivel de juego, mejorando. Es verdad que en la segunda parte contra el Levante bajamos un poquito, pero estamos mejor. Hace falta jugar bien 90 minutos, estamos cerca de jugar como queremos jugar. Queremos mejorar y es un aspecto para hacerlo. No tenemos muchos minutos en común, pero el equipo debe contar con todos. Nadie lo jugará todo, así que hay que confiar en todo el grupo como lo hicimos siempre".

"NO HAY AÑOS DE TRANSICIÓN"

"El objetivo siempre es ganar, es un club con muchísima exigencia. No tenemos años de transición, ha habido cambios pero los objetivos no cambian. Pero iremos con humildad y teniendo respeto al rival".

SIN CAVANI, MBAPPÉ NI NEYMAR

"Tranquilo tampoco es, tienen jugadores de calidad. Es cierto que las bajas son de altísimo nivel, pero esperamos un partido difícil ante un gran equipo, sea quien sea el que juegue. Intentaremos contrarrestar sus planes. El público va a apretar. Tienen bajas importantes, pero esperamos un partido muy difícil y hay que meter mucha intensidad".

LA BAJA DE RAMOS

Es un grandísimo jugador, nuestro capitán, todos lo respetan porque se lo merece. Es importante para nosotros. Pero somos un grupo y debemos saber jugar sin algunos jugadores. Tenemos que adaptarnos siempre, nadie lo jugará todo".

¿RECETA PARA GANAR LA CHAMPIONS?

El artículo sigue a continuación

"Estaría bien tener una receta, pero no es así. Lo importante es no bajar los brazos, hicimos cosas que parecían imposibles. No pasa por la suerte o por el sorteo, hay que ser eficaces, cerrar el partido cuando hay presión, matar los partidos. Todo depende de detalles que marcan diferencias al máximo rival. Necesitamos exigencia, concentración y motivación, pero no hay receta. Hay que creer que cada partido se puede ganar".

JUGAR EN FRANCIA

"Es especial, tengo ganas de empezar ya y dar lo máximo. El equipo sigue mejorando, estamos bien y tenemos mucha ilusión en nuestra competición".