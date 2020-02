PSG-Montpellier: Feo rifirrafe Mbappé-Tuchel en la vuelta de Cavani (5-0)

Es sin duda una de las imágenes del día, la de Mbappé siendo sustituido durante el - y su rifirrafe con Thomas Tuchel, uno más, pero esta vez de forma más que evidente.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Corría el minuto 67 y el técnico del PSG decidía sentar a su estrella para dar entrada a Icardi cuando el francés hizo un desplante a su entrenador.

Tuchel cogió a Mbappé con las dos manos por la cabeza sin permitirle que se fuera al banquillo, intentando aplacar el cabreo de su jugador que no quería saber nada de explicaciones.

La escena provocó el sonrojo de los aficionados que vieron como durante más de 20 segundos técnico y jugador se enzarzaban en un diálogo extraño y protagonizando una fea imagen.

No es la primera vez que chocan, ya que frente al Brujas Tuchel le cambió cuando llevaba dos goles y buscaba el hat trick algo que sentó mal al futbolista quien por cierto, ya había marcado en la goleada frente al Montpellier (5-0).

Soy el entrenador y alguien tiene que decidir quien entra y quien sale. Mbappé es muy inteligente y sabe bien lo que hace. No le gusta ser cambiado, como a ninguno. No ha sido buena imagen pero no somos el único club que debe negociar con situaciones así. No es bueno porque perjudica el estado mental del equipo. No estoy enfadado pero sí triste porque esto no es necesario. Le expliqué por qué decidimos el cambio y seguirá siendo así. No jugamos al tenis si no al fútbol y debemos respetarnos todos.