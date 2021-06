PSG: Al Khelaifi admite el interés en Messi si no renueva con el Barcelona

Además de negar la salida de Kylian Mbappé, el presidente del PSG dejó la puerta abierta a la contratación de Leo Messi si no renueva por el Barcelona

Nasser Al Khelaifi cerró la puerta de salida a Mbappé...y dejó entreabierta la puerta del interés por Lionel Messi. El presidente del PSG lanzó varios mensajes en una entrevista concedida al diario "L'Equipe', que se pueden entender como avisos directos para Real Madrid y Barcelona. Sobre la situación de Kylian Mbappé fue muy contundente: "Ni lo vamos a vender ni se va a ir gratis", dijo el máximo mandatario parisino. Ese mensaje fue portada de varios diarios deportivos y fue comentadístimo. Sin embargo, Al Khelaifi también se refirió a Messi.

"¿Messi? No hablo de negociaciones en curso"

"¿Messi' No hablo de negociaciones en curso", afirmó el presidente del PSG, sin dejar manifiestamente claro si se refería a las negociaciones que mantiene el argentino para renovar con el Barça o si se refiere a unas posibles conversaciones con el PSG. Al Khelaifi quiso ir aún más lejos, dejando entreabierta la puerta al argentino: "Le dije al presidente del Barcelona que Messi estaba en el fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a negociar con él. Lo que puedo decirte, es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG. Todo esto no te lo digo para responderte especialmente por Messi. No es posible traer a todos. Messi es un jugador fantástico", aseguró.

Si Leo no sigue en Barcelona, el PSG estará ahí

Las declaraciones públicas del presidente del PSG alertan al Barcelona de que el interés del cuadro parisino en Messi sigue vigente. Es un secreto a voces que, si el argentino no renueva por el FC Barcelona, el PSG estará esperando la oportunidad de poder convencer al "10" de acabar en el Parque de los Príncipes. En la Ciudad Condal lo saben y precisamente por eso siguen trabajando para poder "atar" la continuidad de Messi en el proyecto. En Barcelona existe un moderado optimismo en poder renovar a Messi, la piedra angular del plan de Laporta.

Messi, concentrado con Argentina y a la espera de la Copa América

¿Y Messi? Pues por ahora, el crack argentino sigue concentrado con la selección de Argentina, a la espera de si finalmente se disputa la Copa América o no. En todo caso, según pudo saber Goal, el diálogo entre Jorge Messi y Joan Laporta es fluído y la sintonía de entre ambas partes es buena. Eso sí, las hojas del calendario avanzan y aún no hay oferta oficial. El contrato de Messi expira el próximo 30 de junio.