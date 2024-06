Nuestros expertos de GOAL Chile te traen los mejores pronósticos y cuotas campeón Copa América 2024. ¡Descubre los favoritos para ganar el torneo!

El próximo 4 de julio se dará inicio a la Copa América de Estados Unidos 2024. Esta tradicional competición sudamericana esta vez tendrá como organizador a una potencia norteamericana, además de países invitados de Centroamérica que darán vida a una fiesta del fútbol en busca de un nuevo monarca en el continente. Se esperan partidos emocionantes y una gran exhibición, tras muchos años, de la actual campeona del mundo, Argentina.

Justamente los trasandinos son los principales candidatos al título. Tras ganar la Copa América de 2021 y el Mundial en Qatar 2022, Lionel Messi y compañía quieren proclamarse como una de las mejores generaciones de la historia. Sin embargo, enfrente tendrán a la siempre complicada Brasil, una Uruguay de Marcelo Bielsa que viene imbatible de las Eliminatorias, el talento de Colombia o el renacer de Chile de la mano de Ricardo Gareca. Esta edición promete ser una de las más competitivas y emocionantes de los últimos años.

Además, las principales selecciones sudamericanas deberán competir contra otras potencias del continente como México o los dueños de casa, Estados Unidos. Ambos elencos de Concacaf han crecido mucho en los últimos años, especialmente los norteamericanos que ya están equiparando el clásico contra los mexicanos. Ambos no serán rivales fáciles de vencer y buscarán dejar la copa en ese lado del continente.

Ganador de la Copa América 2024:

Argentina - cuota 2,75 en Betano

Brasil- cuota 3,00 en Betano

Uruguay - cuota 7,00 en Betano

México - cuota 12.00 en Betano

Colombia - cuota 13.00 en Betano

Estados Unidos - cuota 15.00 en Betano

Chile - cuota 30.00 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Argentina y Brasil, la tradición de América

La Albiceleste de Lionel Messi es el actual monarca de la Copa América y de la Copa del Mundo. Los dirigidos por Lionel Scaloni hicieron historia en Qatar 2022 y le dieron una alegría enorme a todo el pueblo trasandino, además de traer la copa a sudamérica tras 20 años.

Sin embargo, no todo es color de rosa, los hinchas han criticado el nivel de los amistosos que ha tenido la selección posterior a la Copa del Mundo, con rivales de categoría muy inferior y que no los prepararían como corresponde para revalidar el título en Estados Unidos. Además, la polémica se instaló tras la no citación de Paulo Dybala tras una gran temporada en la Roma de Italia. Messi deberá volver a unir fuerzas desde el liderazgo y derrochar las últimas pinceladas antes de retirarse.

La siempre complicada Brasil llega con sed de venganza tras perder la final en casa en 2021. Con un Neymar al borde del retiro, Vinicius jr es la gran estrella del equipo. El extremo brasileño no se cansa de hacer goles y ganar títulos en el Real Madrid, viene de conquistar la Champions League y buscará levantar la Copa América en Estados Unidos.

Uruguay y 4 más

En principio la única selección que asoma para pelearle a Argentina y Brasil es la Uruguay de Marcelo Bielsa. El Loco le entregó un sello de fútbol ofensivo que hace tiempo no se veía en el conjunto charrúa. Los celestes derrotaron a brasileños y argentinos por las Eliminatorias al Mundial y meten miedo a nivel sudamericano. Con estrellas en el Liverpool, Barcelona y Real Madrid los uruguayos no se quedan atrás en talento y de la mano de Bielsa podrían dar la sorpresa en Norteamérica.

Más atrás corren los equipos como Colombia con un Luis Díaz que la está rompiendo en la Premier League. También un Estados Unidos que es dueño de casa y viene avanzando a pasos agigantados o un México que siempre da que hablar en Copa América. Por último, Chile podría repetir la hazaña conseguida en 2015 y, en propias tierras norteamericanas, en 2016 donde se quedó con el trofeo. La generación dorada chilena ya está llegando a su fin, pero con la llegada de Ricardo Gareca la ilusión volvió a instalarse entre los hinchas de la Roja.