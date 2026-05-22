Retransmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Austria

Si estás en el extranjero, usa una VPN y conéctate a un servidor austriaco para ver los partidos gratis en ORF.





Cadena de televisión austriaca para la Copa Mundial de la FIFA 2026

En Austria, los derechos de retransmisión se reparten entre ORF (pública) y ServusTV (privada, propiedad de Red Bull).

Para verla desde el extranjero con una VPN, conéctate a un servidor austriaco y disfruta del partido gratis en ORF. También puedes conectarte a un servidor de la región MENA y ver el encuentro en beIN Sports Connect, aunque este método requiere suscripción de pago.









Mediante un acuerdo de sublicencia, ambas cadenas emitirán los 104 partidos del torneo. La cobertura se reparte así:

Ambos canales emitirán 52 partidos en directo cada uno.

ORF emitirá en exclusiva el partido inaugural y la final.

En la fase de grupos, ORF emitirá el primer y el tercer partido de Austria y ServusTV el segundo, más el posible encuentro de dieciseisavos si avanza.

Ambas plataformas ofrecerán cobertura digital completa y streaming en directo a través de ORF ON y ServusTV On .

Como ambas cadenas son de libre acceso, los aficionados austríacos podrán ver todo el torneo de 2026 sin suscripción de pago a cable o streaming.