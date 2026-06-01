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Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Daily Loos

Traducido por

«¿Problemas para Francia de cara al Mundial? Una pieza clave podría estar fuera de juego varias semanas»

France
World Cup
W. Saliba

Según Foot Mercato, William Saliba se ha lesionado. El defensa del Arsenal podría estar varias semanas de baja, lo que pone en peligro su participación en el Mundial.

Los problemas empezaron en la final de la Liga de Campeones del sábado, cuando el Arsenal perdió ante el París Saint-Germain en los penaltis. Saliba no estaba al cien por cien, pero jugó todo el partido, incluida la prórroga, lo que podría haber agravado su lesión.

Aunque aún se desconoce la gravedad, su situación preocupa a la Federación Francesa de Fútbol.

Con 31 partidos con Les Bleus, se ha vuelto imprescindible para Didier Deschamps. En el último Mundial era suplente, pero desde entonces ha sido titular casi siempre.

De confirmarse su baja, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández y Jules Koundé aspiran a reemplazarlo junto a Dayot Upamecano.

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Francia integra el Grupo I con Senegal, Noruega e Irak, y debutará el 16 de junio ante los senegaleses. Por ahora se desconoce si Deschamps podrá contar con Saliba para ese encuentro.

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