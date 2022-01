Problema para el Barcelona: Abde y Jutglà no podrán ser inscritos en la Europa League

El FC Barcelona tiene un problema. Y tiene que ver con las inscripciones para la Europa League. Según informa "Mundo Deportivo" y ha podido confirmar "Goal" de fuentes de la Junta Directiva del cuadro azulgrana, el equipo de la Ciudad Condal tiene planeado inscribir a sus tres últimos fichajes: Dani Alves, Ferran Torres y Adama Traoré.

Los jugadores del filial no podrán ser inscritos en la Europa League

Sin embargo, el conjunto blaugrana tiene un serio problema. Tal y cómo está la situación, no podría inscribir a los jugadores del filial. Esto es, ni Ilias, ni Abde, ni Álvaro Sanz ni Ferrán Jutglà podrían jugar con el primer equipo en la competición continental.

La salida de Dembelé facilitaría la inscripción del delantero, pero no de los jugadores del filial

Para ello, es clave la salida de Ousmáné Dembélé. La posible marcha del jugador francés es vital para que puedan ser inscritos. Esta sería la única salida para que el delantero que llegara a la entidad de Arístides Mallol pueda ser inscrito en la Europa League.

Sin embargo, la salida del galo no facilitaría la posible inscripción de los canteranos, que vienen de hacer una gran aportación esta temporada al conjunto culé. Sobre todo en el caso de Abde y Jutglà, que son habituales en la dinámica del primer equipo y que podrían convertirse en piezas clave para Xavi.

En su caso, si Adama fuera el tercer fichaje y no llegara nadie más, tal y cómo informa "Mundo Deportivo", ni Abde ni Jutglà no podrían ser inscritos como jugadores del filial, y, por tanto, se quedarían fuera de la lista al no llevar dos años en el equipo.