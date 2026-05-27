¿Primer fichaje? Maresca quiere llevar al Manchester City a un jugador de 120 millones de euros

Según Sky Sports, Enzo Maresca quiere fichar a Enzo Fernández para el Manchester City, pues considera que el argentino es un perfil que falta en la plantilla.

Maresca sucederá a Pep Guardiola como entrenador de los Citizens la próxima temporada. El italiano dirigía al Chelsea al inicio de este curso.

Tras negociar con el City, el Chelsea lo destituyó el 1 de enero.

Ahora, Maresca se incorporará como sucesor de Guardiola y busca llevarse al Etihad a alguien de su etapa en Londres.

El técnico, de 48 años, lo considera ideal para reforzar el centro del campo. El argentino tiene contrato en Stamford Bridge hasta 2032, así que su fichaje sería muy costoso.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 90 millones de euros, aunque el Chelsea pagó 120 millones al Benfica hace tres años.

Desde su llegada ha jugado 169 partidos con los Blues, marcando 31 goles y dando 30 asistencias. Chelsea, Real Madrid y París Saint-Germain siguen su evolución.