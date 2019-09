Previa, partidos y horarios de la sexta jornada de la Premier League en DAZN

- Bournemouth

Mismos puntos. Mismas sensaciones. Southampton y Bournemouth llegan a la jornada 6 empatados prácticamente a todo. Situados en la parte cómoda de la tabla, ambos conjuntos vienen de vencer y convencer el pasado fin de semana. Los locales vencieron al Sheffield como visitantes y el Bournemouth consiguió un meritorio triunfo frente al de Marco Silva. De cara a su enfrentamiento del viernes, el Southampton solamente ha perdido uno de sus ocho partidos de Premier League frente al Bournemouth (3V 4E 1D). Esta tendencia se acentúa en todas las competiciones, puesto que el conjunto de Eddie Howe no conoce la victoria como visitante frente a su rival (6E 9D).

Leicester -

El King Power Stadium acoge uno de los platos fuertes del fin de semana. Se trata de un duelo de equipos situados en zona de puestos europeos. Los locales llegan al enfrentamiento tras sufrir su primera derrota frente al en la última jornada, mientras que los Spurs vencieron con comodidad al . Para este duelo, el conjunto de Pochettino busca romper la negativa estadística que le acompaña. Y es que no conoce la victoria en los últimos ocho partidos de Premier League como visitante (2E 6D), sin duda números que le pueden alejar de sus objetivos de la temporada. En el polo opuesto se encuentra el Leicester, que pese a su derrota en la jornada 5, ha sido el cuarto equipo con más puntos en liga desde la llegada de Brendan Rogers, solo por detrás de , y .

- Norwich

El conjunto revelación de la temporada, el Norwich, visita al Burnley tras vencer sorprendentemente al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola. Una jornada más, los focos caerán sobre Teemu Pukki. El delantero finlandés anotó su sexto gol frente a los citizens, quedándose a tan solo una diana de Abraham y Agüero en la lucha por ser el máximo goleador de la Premier League. Por su parte, el conjunto local recibe a uno de sus rivales más asequibles, estadísticamente hablando. En los 17 enfrentamientos ligueros disputados en Turf Moor, solamente sufrió una derrota (3-5 en abril de 2004), sumando una racha de cinco victorias consecutivas frente a los canarios.

-

Tras una semana convulsa en el conjunto del condado de Merseyside, en el cual han aparecido las primeras dudas en torno a la continuidad de Marco Silva, el Everton recibe a un rival que no conoce la victoria desde hace un mes. El Sheffield suma una sola victoria esta temporada, en la jornada 2 frente al Crystal Palace. Desde entonces suma solo un punto de los últimos nueve posibles. Los Toffees se aferran, una vez más, a su jugador franquicia, Richarlison. El brasileño, que llega en un gran estado de forma, es el máximo goleador del equipo, y uno de los máximos rematadores del campeonato británico. El Everton buscará también dejar su portería a cero, algo que no logra desde el pasado 23 de agosto.

Manchester City -

Tras caer derrotado en su último encuentro liguero (3-2 frente al Norwich), el conjunto de Pep Guardiola busca recuperar las sensaciones de equipo dominador y necesita la victoria, puesto que un nuevo tropiezo le alejaría notablemente del Liverpool, actualmente cinco puntos por encima en la clasificación. Para ello recibe al Watford de Quique Sánchez Flores. Tras sustituir a Javi Gracia en el cargo, busca su primera victoria de la temporada (0V 2E 3D). Las estadísticas juegan en su contra, puesto que han perdido sus últimos 15 enfrentamientos frente a equipos del ``big six´´ y sus últimos 11 partidos frente a los citizens.

Newcastle -

Newcastle y Brighton no terminan de encontrar buenas sensaciones en este inicio de temporada en la Premier League. Ambos han logrado ganar únicamente un partido de los cinco que han disputado, con lo que los puntos empiezan a urgir para escapar de la zona de roja de la tabla clasificatoria. Aún así no será fácil para las ‘Urracas’ defender St James Park, porque no han logrado ganar en Premier League a los ‘Seagulls’, acumulando dos derrotas y dos empates en cuatro enfrentamientos, pero el Brighton no atraviesa precisamente su mejor momento, porque solo han ganado un encuentro de los últimos catorce disputados, anotando solo ocho goles.

- Manchester United

El Manchester United visita al West Ham en un partido que no será nada fácil, a priori, para los Red Devils, ya que vienen de jugar en y además se miden a un equipo que llega en racha: los Hammers, que tras empezar la campaña perdiendo no han vuelto a hacerlo, registrando dos empates y dos victorias para meterse de lleno en la pelea por Europa, precisamente con los mismos puntos que los pupilos de Ole Gunnar Solskjaer. Aún así, los mancunianos pueden agarrarse a los datos que dicen que con 94 goles anotados, el West Ham es el equipo de la Premier League más goleado por el Manchester United.

Crystal Palace - Wolverhampton

El Wolverhampton es una de las decepciones en este inicio de la Premier League, y es que tras convertirse en la sorpresa positiva la pasada campaña, no han logrado ganar en el presente curso cuando se va a disputar la sexta jornada. Tampoco es que le vaya mucho mejor a los ‘ ’ en la Europa League, iniciando su competición con derrota ante el Braga. Por otra parte, el Crystal Palace ha conseguido enderezar su inicio dubitativo de temporada, sumando dos victorias para alzarse con seis puntos en mitad de la tabla. Además, los ‘Eagles’ han ganado tres de los últimos cuatro partidos disputados ante el equipo de Nuno Espírito Santo.

-

Tras un inicio esperanzador, con dos victorias en los primeros dos partidos, el Arsenal no ha vuelto a sumar los tres puntos en las siguientes tres jornadas, quedándose anclado en la séptima plaza con ocho puntos, al igual que otros cinco equipos más. Por su parte, el Aston Villa solo ha ganado un encuentro hasta el momento, con lo que no es buen momento para visitar el Emirates Stadium. Además, los ‘Gunners’ han ganado los últimos seis partidos oficiales que han disputado ante los ‘Villanos’. Unos para reengancharse a la carrera por el liderato, otros para huir de complicaciones, pero los tres puntos son igual de necesarios para ambos equipos.

Chelsea - Liverpool

El Liverpool se presenta en la sexta jornada de la Premier League contando sus partidos por victorias, pero la tarea se vuelve complicada visitando Stamford Bridge para medirse a un irregular Chelsea, pero que siempre pone en problemas a sus rivales, sobre todo con un Abraham sublime de cara a puerta, encabezando una terna de jugadores jóvenes que están dando mucho a Frank Lampard. Los datos, eso sí, no son muy buenos para los ‘Blues’, que solo han ganado un partido de los últimos nueve disputados en Premier League ante los pupilos de Jürgen Klopp. Habrá que ver cómo castiga la fatiga europea a ambos equipos y si se pueden recuperar de las derrotas ante y Nápoles.