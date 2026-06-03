World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

El partido México vs. Sudáfrica será el 11 de junio de 2026 a las 14:00 EST (20:00 GMT).

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México vs. Sudáfrica: contexto del partido

Ambos abrirán el Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. También inauguraron el torneo de 2010 en Sudáfrica, con el inolvidable gol de Simphiwe Tshabalala. En 2026, la anfitriona México, ubicada en el puesto 15 del ranking FIFA, buscará iniciar su campaña con una victoria sobre la Bafana Bafana, situada en el lugar 60.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de México?

El veterano seleccionador Javier Aguirre, de 67 años y en su tercera etapa al frente de México, se apoyará en la experiencia del delantero Raúl Jiménez, quien con 34 años y 125 partidos internacionales es el jugador en activo con más encuentros con la selección. Aunque no se espera que el joven talento del Club Tijuana, Gilberto Mora, sea titular habitual, este mediocampista podría aportar mucho saliendo desde el banquillo.

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Aguirre, quien también dirigió a Japón y Egipto, ha dirigido al Atlético de Madrid, Espanyol, Mallorca, Real Zaragoza, Leganés y Monterrey. Aguirre, que ya dirigió a México en 2002 y 2010, también cuenta con el centrocampista español Álvaro Fidalgo y el delantero colombiano Julián Quiñones, ambos naturalizados y titulares clave.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Sudáfrica?

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, belga de 74 años, se ha ganado el cariño de los Bafana Bafana tras llevar al equipo a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2023 —y lograr el tercer puesto— y clasificarlo para su primer Mundial en 16 años. Broos ya ganó la Copa Africana de Naciones con Camerún en 2017 y sumó cinco títulos con clubes belgas. La plantilla de Bafana Bafana incluye sobre todo jugadores de la liga local, ocho de ellos del reciente campeón Orlando Pirates.

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En el medio campo destaca el metrónomo del Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena. A su lado, el seleccionador Hugo Broos confía en la promesa de 21 años de los Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng. La defensa cuenta con el joven Mbekezeli Mbokazi, de 20 años y ya visto como futuro capitán. El delantero del Burnley, Lyle Foster, liderará el ataque con su presión constante y su capacidad para asociarse. También destaca Olwethu Makhanya, de 22 años, del Philadelphia Union de la MLS.

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Convocatoria de México para el Mundial

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv de Moscú), Johan Vázquez (Génova), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo de Moscú).

Delanteros: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

El camino de México hacia el Mundial

Al ser coanfitrión del Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá, México no necesitó clasificarse.

Plantilla para el Mundial de Sudáfrica

Porteros: Ronwen Williams (Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensas: Khuliso Mudau (Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane), Khulumani Ndamane (Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Aubrey Modiba (Sundowns), Samukelo Kabini (Molde), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Pirates) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampistas: Teboho Mokoena (Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Pirates), Jayden Adams (Sundowns).

Delanteros: Lyle Foster (Burnley), Themba Zwane, Iqraam Rayners, Thapelo Maseko (todos del Sundowns), Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (todos del Pirates).

El camino de los Bafana hacia el Mundial.

La clasificación de los Bafana Bafana para el Mundial 2026 es un gran logro. Ganaron el Grupo C de las eliminatorias de la CAF y obtuvieron su primer pase al torneo desde 2010. Solo el primero de cada grupo se clasificaba directo, y Bafana Bafana superó a la potente Nigeria, subcampeona de la Copa Africana de Naciones, para asegurar su lugar en 2026.

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Historial de enfrentamientos

MEX Últimos partidos RSA 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Sudáfrica 1 - 1 Mexico

Sudáfrica 2 - 1 Mexico 2 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificación

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