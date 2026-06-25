Previa Japón - Suecia, Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Japón vs. Suecia: detalles del partido

El partido se jugará el 25 de junio de 2026 a las 23:00 GMT (18:00 EST).

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Japón contra Suecia: contexto del partido

El partido en Texas es clave: ambas selecciones del Grupo F buscan afianzar o salvar su torneo tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada —con Japón goleando 4-0 a Túnez en Monterrey y Suecia cayendo 5-1 ante Países Bajos en Houston—, el margen de error en el AT&T Stadium de Dallas es mínimo. Ambos llegan a Arlington sabiendo que la adaptabilidad táctica y una rápida recuperación física serán clave para sus aspiraciones en la fase eliminatoria.

El técnico Hajime Moriyasu debe mantener la concentración defensiva y la puntería de su equipo, que viene de marcar cuatro goles. Confía en un ataque dinámico, apoyado por centrocampistas técnicos y desbordes por las bandas, para imponer ritmo, dominar el centro del campo y superar una defensa europea ordenada. Del otro lado, Graham Potter dirige una Suecia sólida y ambiciosa. Con jugadores de gran físico, los Blågult apuestan por un esquema ordenado y un letal contraataque liderado por Alexander Isak y Dejan Kulusevski.

En el moderno Dallas Stadium se jugará una partida de ajedrez táctico: ningún error defensivo será perdonado, y la clave estará en la comunicación del centro del campo y en la velocidad de la presión. Japón busca consolidar su liderato invicto, mientras Suecia, con su espíritu intrépido, intentará aprovechar los espacios y lograr un resultado vital para avanzar desde el Grupo F. Con las opciones de clasificación tomando forma, la necesidad de un puesto en la siguiente ronda guiará cada decisión desde el primer minuto.

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¿Cómo les fue en la segunda jornada?

Suecia 1-5 Países Bajos

El equipo de Graham Potter sufrió una profunda frustración en el Houston Stadium de Texas. Una defensa ineficaz les obligó a encajar una abultada derrota por 5-1 ante una selección holandesa implacable. Con el objetivo de coger impulso en el grupo, los Blågult comenzaron el partido con vulnerabilidades defensivas y tuvieron dificultades para generar un ritmo constante frente a la implacable máquina ofensiva de Ronald Koeman.

La defensa se quebró pronto: Brian Brobbey marcó en los minutos 5 y 17 y dio el control al conjunto naranja. Anthony Elanga recortó en el 59, pero la disciplina táctica se desmoronó. En la segunda parte, Cody Gakpo marcó un doblete y Crysencio Summerville sentenció en el 89. Además, las amonestaciones a Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari y Lucas Bergvall reflejan la desesperación sueca.

Japón 4-0 Túnez

Los de Hajime Moriyasu dominaron en el Estadio de Monterrey y vencieron 4-0 a Túnez con un juego sólido y ordenado.

A los 4 minutos, Daichi Kamada abrió el marcador y, a los 31, Ayase Ueda amplió la ventaja. Junya Ito marcó el tercero en el 69 y Ueda cerró su doblete en el 83. Japón controló el resto del partido y se llevó los tres puntos que lo afianzan en el Grupo F.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Japón (Hajime Moriyasu)

Hajime Moriyasu no debe cambiar el valiente y dinámico esquema ofensivo que permitió a los Samurai Blue ganar 4-0 a Túnez en Monterrey. Los movimientos verticales, las rápidas rotaciones por las bandas y la eficacia en las transiciones, lideradas por Daichi Kamada y Ayase Ueda, muestran que Japón tiene las herramientas para dominar en la escena mundial.

Sin embargo, debe mantener la concentración defensiva ante rivales que conservan bien el balón. En duelos previos, la agresividad ofensiva dejó espacios cuando los laterales avanzaban. Ante una Suecia de gran potencia física, ceder el balón en la circulación puede ser letal. Por ello, Moriyasu debe reforzar el pivote defensivo: exigir a sus mediocentros una estricta disciplina posicional para cerrar espacios y proteger a los centrales de los contraataques europeos.

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Suecia (Graham Potter)

Graham Potter no debe desmantelar el esquema pragmático que dominó gran parte del juego hasta que una implacable máquina ofensiva le endosó un 5-1 ante Países Bajos en Houston. La estructura defensiva y la presencia física en el centro del campo siguen siendo bazas fiables, pero la tercera jornada exige un ajuste ofensivo en la forma de controlar y hacer circular el balón.

Ante el agresivo bloque alto de Japón, mantenerse horizontal o circular el balón lentamente en el centro provocará cansancio y ataques predecibles. Potter debe ordenar a sus mediocampistas veteranos que proyecten el balón hacia delante con mayor velocidad tras cada recuperación. Al avanzar, Suecia debe explotar los espacios que se crean en las bandas cuando los laterales japoneses suben. Las superposiciones rápidas de sus propios laterales ayudarán a estirar la defensa rival y abrir huecos para Alexander Isak, evitando así que el ataque se ahogue en el centro del campo.

¿Hay novedades en la plantilla para el tercer partido?

Noticias del equipo de Japón

Su principal reto en el moderno Dallas Stadium es mejorar la definición y dosificar el esfuerzo de sus estrellas. Tras la goleada 4-0 a Túnez, Japón no tiene nuevos lesionados ni sancionados, así que Moriyasu cuenta con plantel completo.

Mantendrá su habitual 3-4-3: Zion Suzuki bajo palos, con Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu y Ko Itakura en la defensa.

En el medio, Keito Nakamura y Ritsu Doan actuarán como carrileros, mientras que Daichi Kamada y Ao Tanaka manejarán el centro para asegurar equilibrio en las transiciones.

En ataque, Ayase Ueda, autor de un doblete en la segunda jornada, liderará la delantera, con Kota Sano a la izquierda y Junya Ito a la derecha, quien mantiene su puesto tras marcar en el torneo.

Noticias del equipo de Suecia

Graham Potter, en cambio, tiene un rompecabezas mayor: debe recuperar a su equipo en el Grupo F tras el desgaste físico y anímico del último partido, que evidenció fallos estructurales que requieren corrección urgente.

Suecia saldrá con un 3-5-2 flexible. En defensa, los centrales Victor Lindelöf y Gustaf Lagerbielke, junto a Isak Hien, formarán la zaga de tres, mientras que el portero Kristoffer Nordfeldt buscará brillar en el área.

En el medio, Jesper Karlström actuará como pivote defensivo, con Benjamin Nygren y Alexander Bernhardsson en los costados. Los laterales Gabriel Gudmundsson y Yasin Ayari, ambos con amarilla, deberán cuidarse en sus proyecciones.

En ataque, Alexander Isak y Viktor Gyökeres liderarán los canales centrales, mientras que Anthony Elanga aguarda su oportunidad en el banquillo para aportar velocidad y cambiar el partido.

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Duelos clave del Japón-Suecia

Ayase Ueda vs. Isak Hien

Tras liderar el ataque de Hajime Moriyasu, Ueda mantiene su energía y confianza en la punta del trío ofensivo japonés. Para superar la sólida defensa sueca, Ueda deberá moverse con inteligencia, definir con rapidez y presionar sin pausa para abrir espacios a los laterales, como Kota Sano y Junya Ito.

Su marcador será el central Isak Hien, baluarte defensivo de Graham Potter. Hien lideró el bloque ante Países Bajos y, pese a las dificultades, su fuerza y altura lo convierten en un rival exigente para cualquier ariete. Debe mantener concentración total y una comunicación fluida con Victor Lindelöf y Gustaf Lagerbielke para neutralizar las incursiones de Ueda y frenar las transiciones de Japón.

Daichi Kamada vs. Jesper Karlström

Daichi Kamada, corazón del centro del campo japonés, debe imponer el ritmo de posesión y abrir espacios para los Samurai Blue. Ante Túnez mostró su clase: distribuyó juego y marcó. Ante Suecia deberá encontrar espacios, lanzar pases verticales rápidos y alimentar las subidas de Keito Nakamura y Ritsu Doan. Si le dejan girarse y encarar la defensa, su visión desequilibrará el bloque sueco.

El centrocampista sueco Jesper Karlström buscará cortar el ritmo creativo de Japón. Fue clave en la segunda jornada ante Países Bajos. En el Dallas Stadium se exigirá su trabajo sin balón y su disciplina en las transiciones. Debe posicionarse de forma agresiva junto a Benjamin Nygren y Alexander Bernhardsson para reducir el centro, presionar los puntos clave de la construcción de Kamada y resguardar a la línea de tres defensas, evitando que Japón domine ese tercio y acorralen a Suecia en un bloque defensivo insostenible.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo F?

Tras la segunda jornada, el Grupo F está más abierto que nunca. Países Bajos lidera con cuatro puntos y una diferencia de goles de +4, seguido de Japón, que tiene la misma puntuación tras ganar 4-0 a Túnez.

Suecia es tercera con tres puntos y diferencia de goles 0, tras perder 5-1 en Houston, mientras que Túnez cierra la tabla sin puntos. En la tercera jornada, en el Dallas Stadium, los escandinavos se juegan su última oportunidad de avanzar.

Si Suecia gana

Una victoria histórica les daría 6 puntos y la clasificación directa a dieciseisavos. Si además Países Bajos gana o empata ante Túnez, Suecia quedaría entre los dos primeros y evitaría la repesca. En cambio, Japón se quedaría con cuatro puntos y dependería del otro resultado o de ser uno de los mejores terceros.

Si Japón gana

Si los de Hajime Moriyasu ganan, Japón acabaría la fase invicto y dejaría a Suecia al borde de la eliminación. Con siete puntos, los asiáticos avanzarían a dieciseisavos con la moral alta, ya sea como primeros o segundos. En cambio, Suecia se quedaría con 3 puntos y dependería de la repesca de terceros, con pocas garantías por su diferencia de goles negativa.

Si empatan

Un nuevo empate en Texas dejaría a Japón con cinco puntos y le daría el pase a las eliminatorias. Para Suecia, llegar a cuatro puntos la dejaría tercera siempre que Países Bajos no pierda por muchos goles ante Túnez. Empatar no elimina a nadie de inmediato, pero cerrar con cuatro puntos y diferencia de goles cero suele bastar, por lo general, para entrar con comodidad a la repesca.

Noticias de los equipos y convocatorias

Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, no reporta lesiones ni sanciones confirmadas. Aún no se ha anunciado una alineación probable. Más novedades se compartirán cerca del inicio del partido.

Suecia, dirigida por Graham Potter, tampoco tiene lesiones ni sanciones confirmadas. Aún no hay alineación oficial y se esperan novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Japón suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 2-2 ante Países Bajos en el debut mundialista del 14 de junio, encuentro en el que remontó dos veces. Antes, vencieron 1-0 a Islandia el 31 de mayo, 1-0 a Inglaterra en Wembley en marzo y 1-0 a Escocia en la misma ventana. En noviembre de 2025 derrotaron 3-0 a Bolivia. Japón marcó siete goles y encajó dos en esos cinco partidos.

Suecia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Viene de golear 5-1 a Túnez en la fase de clasificación para el Mundial el 15 de junio, antes empató 2-2 con Grecia el 4 de junio y perdió 3-1 contra Noruega el 1 de junio. Antes, venció 3-2 a Polonia y 3-1 a Ucrania como visitante en la eliminatoria mundialista de marzo. Marcó 14 goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

JPN Último partidos SWE 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Japan 1 - 1 Suecia 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Su único precedente, un amistoso el 25 de mayo de 2002, acabó 1-1 en Japón. Con tan solo un duelo, no hay tendencia clara.

Clasificación



