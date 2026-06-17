Inglaterra e Croacia jugarán el 17 de junio de 2026 a las 20:00 GMT (16:00 EST).

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Inglaterra vs. Croacia: contexto del partido

El encuentro en Texas es clave para ambas selecciones, que quieren empezar con buen pie en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el técnico inglés, Thomas Tuchel, busca demostrar que su fútbol fluido y agresivo funciona en el gran escenario, al frente de un equipo organizado e implacable. Enfrente estará la disciplinada y resistente Croacia deZlatko Dalić, cuyo pragmatismo táctico y serenidad la convierten en un rival complicado, gracias a su incansable trabajo colectivo y a la experiencia de sus veteranos. En el AT&T Stadium de Dallas, con instalaciones de primer nivel y una afición entusiasmada, se espera uno de los duelos más atractivos de la primera jornada.

Con rivales de la talla de Ghana y Panamá en el Grupo L, ningún tropiezo es admisible. Inglaterra ve el encuentro como la ocasión ideal para afianzar su estatus entre la élite, acercarse a la gesta de 1966 y reflejar el progreso táctico bajo su visionario entrenador. Croacia, con la experiencia de sus podios recientes, busca demostrar que esta generación puede volver a superar expectativas. Bajo los focos de Arlington, la presión será intensa: el contraataque, la gestión del banquillo y la eficacia en el área decidirán el valioso triunfo inicial.

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La contundente campaña de clasificación de Inglaterra

Los Tres Leones llegaron invictos a Norteamérica tras un recorrido casi perfecto en la fase de clasificación de la UEFA. Sin necesidad de pasar por la repesca, Inglaterra dominó el Grupo K mostrando un gran control táctico y una plantilla muy profunda.

Inglaterra dominó su grupo gracias a un ataque certero y una defensa sólida. Con el equipo técnico de transición de la FA, y antes de la llegada de Thomas Tuchel, impuso un ritmo imparable: venció a todos sus rivales, incluido un 5-0 a Serbia en Belgrado. Con pocos tropiezos y una sólida ventaja en la tabla, Inglaterra selló su pase directo a la fase final, tiempo que aprovechó para afinar su plan táctico.

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El perseverante camino de Croacia hacia el torneo

Mientras Inglaterra arrasaba en su grupo con una eficacia letal, los Vatreni aseguraron su billete gracias a la resistencia táctica, la calma de sus veteranos y una gran madurez. En un panorama europeo muy competitivo, Croacia aprovechó su palmarés en grandes torneos para manejar la presión y evitar sustos.

Su fortaleza radica en la gestión del juego y en la solidez técnica de su centro del campo. Bajo el veterano mando de Zlatko Dalić, combinó jóvenes talentos con su núcleo de veteranos. Hizo de su feudo una fortaleza y mostró calma en las salidas más duras, lo que le bastó para ganar el grupo con varias jornadas de antelación y confirmar que su modelo de juego funciona en las grandes citas.

Noticias de las selecciones de Inglaterra y Croacia

Noticias del equipo de Inglaterra

Los Tres Leones se concentran en Texas con una lista de 26 jugadores talentosos y decididos a pelear por el título desde el primer partido. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, el equipo muestra disciplina táctica y se adapta con rapidez a sus exigencias. Su mayor fortaleza es la profundidad en ataque, que permite variar el planteo sobre la marcha.

El carismático capitán Harry Kane, en plena forma, liderará la delantera, escoltado por la velocidad y la toma de decisiones de élite de Bukayo Saka. Jude Bellingham actuará como mediapunta, impulsando el juego desde el centro del campo. Más atrás, Declan Rice y Kobbie Mainoo aportarán físico y ritmo, mientras John Stones coordinará la defensa para asegurar una salida de balón ordenada.

Noticias del equipo de Croacia

Los Vatreni llegaron a Dallas con su habitual calma, respaldados por un palmarés de élite que les ha permitido superar a rivales más favoritos. El seleccionador Zlatko Dalić ha convocado a 26 jugadores experimentados y compenetrados, que combinan la veteranía de su núcleo con la frescura de jóvenes talentos. Su mayor fortaleza es la estabilidad bajo presión, y el sistema de Dalić transmite plena confianza.

El corazón del equipo sigue siendo el intemporal Luka Modrić, que controlará el ritmo del partido junto a Mateo Kovačić en un mediocampo de talla mundial, resistente a la presión. Arriba, la fuerza de Bruno Petković abrirá espacios para que Andrej Kramarić los aproveche. En defensa, un Joško Gvardiol en plenitud liderará la zaga con sus pases y entradas, protegido por el seguro portero Dominik Livaković.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Thomas Tuchel (Inglaterra)

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Estratega de élite en grandes torneos, Tuchel aporta a Inglaterra sofisticación y claridad. Tras ganar títulos continentales con clubes europeos, se centra en la eficiencia táctica y la fluidez. Ha alejado a los Tres Leones de la posesión pasiva y exige un juego ágil e inteligente para dominar eliminatorias de alta presión.

Suele usar un 3-4-2-1 dinámico o un 4-2-3-1 asimétrico, con interiores invertidos que dominan el centro y carrileros que amplían el campo. Exige precisión técnica: secuencias de pase cortas para atraer la defensa y luego golpear con verticales rápidas. En Dallas buscará el equilibrio: libertad creativa adelante y solidez atrás, con la pareja de centrocampistas atenta para evitar pérdidas peligrosas.

Zlatko Dalić (Croacia)

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Zlatko Dalić, arquitecto de la generación dorada de Croacia, transmite calma y una excelente gestión de personas. Al frente de la selección en dos campañas históricas, este veterano ha forjado un grupo unido gracias a la fortaleza mental, la madurez táctica y la confianza bajo presión. Dalić destaca por explotar al máximo a su legendario centro del campo y por integrar con acierto a jóvenes talentos defensivos.

Dalić dispone a Croacia en un 4-3-3 que prioriza la posesión para dominar el ritmo del partido. Su plan se apoya en un centro del campo sólido, combinaciones cortas y profundas que desgastan al rival. Sin balón se repliega en un bloque medio compacto, cierra espacios en el centro y obliga a jugar por las bandas. Su principal reto en este partido inaugural será neutralizar la explosiva línea de ataque de Inglaterra, mantener la disciplina en las transiciones y gestionar el encuentro para llevarlo a un ritmo más favorable.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Inglaterra para el Mundial

Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensas: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Convocatoria de Croacia para el Mundial

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Centrocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Mario Pašalić, Petar Musa, Igor Matović

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Duelos clave entre Inglaterra y Croacia

Harry Kane vs. Josip Šutalo: duelo de pesos pesados en el área. Kane, capitán inglés y goleador mundial, destaca por su juego de contención, sus desmarques en profundidad y su letalidad. Šutalo, central robusto y oportuno, deberá usar su visión de juego, fuerza y timing aéreo para evitar que Kane se gire o alimenta a los extremos.

Bukayo Saka vs. Joško Gvardiol: Saka llega al torneo como el explosivo catalizador ofensivo de Inglaterra por la banda, con una aceleración directa fenomenal, agudos recortes hacia dentro y una capacidad de regate en el uno contra uno de élite. Buscará cualquier atisbo de espacio que pueda aprovechar en la banda en cuanto el juego se desplace hacia delante. Pero enfrente tendrá a un defensa de talla mundial, Joško Gvardiol. ¿Podrán su velocidad y regate superar a este pilar defensivo, dominante en lo físico y experto en neutralizar extremos?

Jude Bellingham contra Mateo Kovačić: un duelo táctico en el medio. Kovačić, incansable y resistente a la presión, aporta a los Vatreni un excelente manejo de balón, entradas precisas y serenidad bajo presión. Bellingham deberá romper ese muro, imponer el ritmo de los Tres Leones desde el mediocampo y, con sus entradas dinámicas y sobrecargas en espacios intermedios, sacar a Kovačić de quicio para activar las transiciones verticales de Inglaterra.

Noticias de los equipos y convocatorias

Thomas Tuchel aún no confirma la alineación de Inglaterra y no hay lesiones ni sanciones. Se esperan más detalles cerca del inicio del partido, mientras la selección sigue sus preparativos en Florida.

Croacia tampoco ha confirmado su once, y no se han reportado lesiones o sanciones. Más novedades llegarán en los próximos días.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Inglaterra llega con un balance irregular: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Viene de vencer 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso el 6 de junio, pero en marzo perdió 1-0 con Japón y empató 1-1 ante Uruguay. Antes, ganó a Albania y Serbia en la fase de clasificación para el Mundial manteniendo su portería a cero en ambos encuentros.

Croacia también alterna resultados: venció 2-1 a Eslovenia el 7 de junio, pero cayó 2-0 ante Bélgica el 2 de junio y 3-1 frente a Brasil en abril. Antes sumó triunfos 3-0 sobre Colombia y Montenegro. En sus últimos cinco encuentros ha marcado nueve goles y encajado siete.

Historial de enfrentamientos directos

El último duelo terminó 1-0 para Inglaterra en la Eurocopa del 13 de junio de 2021. En los últimos cinco duelos, Inglaterra ha ganado tres, Croacia uno y hubo un empate. La victoria croata fue en la semifinal del Mundial 2018 (2-1). En total han marcado 14 goles: nueve de Inglaterra —incluido un 5-1 en la fase de clasificación de 2009— y cinco de Croacia.

Clasificación

En el Grupo L, Croacia lidera la clasificación, seguida de Inglaterra.