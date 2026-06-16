Previa España-Arabia Saudí: todo lo que necesitas saber para el Mundial de la FIFA 2026

España y Arabia Saudí se enfrentarán el 21 de junio de 2026 a las 12:00 EST (16:00 GMT).

Contexto del partido y análisis de la jornada inaugural

En una de las mayores sorpresas del torneo, España no pudo con el debutante Cabo Verde y firmó un 0-0 pese a dominar el partido; el portero caboverdiano Vozinha, de 40 años, fue el héroe. Arabia Saudí sorprendió al mundo con un valioso 1-1 ante Uruguay. El Grupo H queda abierto: los cuatro equipos suman un punto antes de la segunda jornada.

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Jugadores clave y entrenador de España

Con Luis de la Fuente en el banquillo, el timón lo lleva Rodri, quien marca el ritmo y une al grupo. El joven Lamine Yamal y el extremo del Athletic Nico Williams aportan desborde por las bandas, mientras que Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, marcó seis goles en la fase de clasificación. El centrocampista del Arsenal, Mikel Merino, es peligroso a balón parado, y el delantero del Barcelona, Ferran Torres, lidera el ataque.

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Jugadores clave y seleccionador de Arabia Saudí

El veterano capitán Salem Al-Dawsari, héroe de la victoria sobre Argentina en 2022, aporta experiencia y desborde por la banda izquierda. El joven centrocampista del Al Qadsiah, Musab Al-Juwayr, dirigirá el juego desde el centro del campo. El lateral derecho del Lens, Saud Abdulhamid, es el único que actúa en un club extranjero. El equipo está dirigido por el técnico griego Georgios Donis, contratado hasta 2027 y al mando desde apenas dos meses antes del torneo.

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Convocatoria de 26 jugadores de España

Porteros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao) y Borja Iglesias (Celta de Vigo).

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Convocatoria de 26 jugadores de Arabia Saudí

Porteros: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defensas: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, cedido por Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Centrocampistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Delanteros: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Noticias y plantillas

Luis de la Fuente no tiene lesionados ni sancionados en la lista de España y aún no hay alineación confirmada.

Georgios Donis tampoco reporta lesionados ni sancionados en Arabia Saudí, y aún no hay once confirmado. Más novedades se conocerán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

España ha sumado dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos, aunque la calidad de esos resultados es desigual. Su último encuentro terminó 0-0 con Cabo Verde en el debut mundialista del 15 de junio, tras ganar 1-3 a Perú en un amistoso el 9 de junio. Antes empataron 1-1 con Irak y 0-0 con Egipto, y vencieron 3-0 a Serbia. Han marcado cinco goles y encajado dos, pero su falta de acierto ante Cabo Verde preocupa a De la Fuente.

Arabia Saudí ha sumado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante Uruguay en el debut mundialista del 15 de junio, tras el 0-0 contra Senegal el 9 de junio. La victoria 3-0 sobre Puerto Rico el 5 de junio fue su único triunfo en esta racha, mientras que las derrotas ante Ecuador y Serbia en amistosos anteriores completan el balance. En total, marcaron cinco goles y encajaron seis.

Historial de enfrentamientos

El último duelo fue en el Mundial de 2006, cuando España ganó 1-0. Antes, venció 3-2 en un amistoso de mayo de 2010 y 5-0 en septiembre de 2012. En tres encuentros, España ha ganado todos, con nueve goles a favor y dos en contra.

Clasificación

En el Grupo H, Arabia Saudí es segunda y España tercera tras la primera jornada.