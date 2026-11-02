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Previa del Villarreal-PSG en la Champions League: Todo lo que debes saber

Villarreal vs Paris Saint-Germain
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A. Hakimi

Análisis completo del Villarreal-PSG en la Champions League: tácticas, novedades de los equipos, estado de forma y mucho más.

Previa del Villarreal vs PSG en la Champions League

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Liga de Campeones - Jornada 4
Estadio de la Ceramica

El PSG visita el Estadio de la Cerámica el martes 3 de noviembre para enfrentarse al Villarreal en un partido de la fase de liga de la Champions League. El inicio está previsto para las 16:00 EST y las 20:00 GMT.

Un comienzo impecable para el campeón de Europa

El PSG llega a Villarreal tras comenzar de forma impecable la defensa de su título en la Champions League. Marcó seis goles al Slovan Bratislava antes de vencer al Manchester City y al Barcelona. En todas las competiciones, el equipo de Luis Enrique encadena nueve victorias. La más reciente fue un contundente 5-1 ante el Le Havre en la Ligue 1, en el que el ofensivo lateral derecho Achraf Hakimi firmó un inusual triplete ante las bajas por lesión de Kvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele. Hakimi también dio dos asistencias.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

El Submarino Amarillo se hunde en LaLiga

El Villarreal atraviesa una situación complicada en la competición doméstica tras perder ante el Espanyol, una derrota que lo deja penúltimo en LaLiga. En su partido más reciente de Champions League, cayó 4-3 ante el Liverpool en Anfield. Aun así, el Villarreal confiará en poder poner en apuros al PSG, ya que en todos los partidos de Champions League del vigente campeón esta temporada han marcado ambos equipos. Lo mismo ha ocurrido en los encuentros europeos del Villarreal esta temporada. También hubo goles de ambos equipos en 12 de sus 14 partidos en casa en todas las competiciones.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Datos clave y novedades sobre las lesiones

  • Las últimas seis victorias del PSG en todas las competiciones han sido por dos o más goles de diferencia.
  • Los tres partidos del Villarreal en la fase de liga han dejado 16 goles, una media de 5,33 por encuentro.
  • Gerard Moreno e Ilias Akhomach son duda en el Villarreal, mientras que el PSG no puede contar con tres jugadores clave: Marquinhos, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Novedades de los equipos y plantillas

Villarreal contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-4-2
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VIL
Formación
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PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroT. BuchananT. BuchananS. ComesanaS. ComesanaG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. MorenoM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiLucas HernándezLucas HernándezVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresM. GodtsM. GodtsD. DoueD. Doue
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  • I. Perez
  • Luis Enrique

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