Valencia vs Real Madrid: detalles del partido

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

La maquinaria de la capital se adentra en el hostil territorio valenciano

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Pocos partidos del fútbol español reúnen tanta tensión, rivalidad emocional y encono táctico como la visita del Real Madrid a Mestalla. Los hombres de José Mourinho llegan a la Comunidad Valenciana funcionando como una máquina perfectamente engrasada. Tras reabrir la lucha por el título al derrotar al Barcelona en el Camp Nou y desmantelar al Racing Santander por 3–0, el Madrid superó el miércoles una complicada visita a Grecia en la Champions League: venció por 3–2 al AEK de Atenas y encadenó su séptima victoria consecutiva.

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Sin embargo, el Valencia de Javier Aguirre verá la noche del sábado como la ocasión definitiva para sorprender a su rival y dar un giro a su temporada. Aunque el Valencia ha atravesado un otoño durísimo cerca de la lucha por evitar el descenso, su trabajada victoria a domicilio por 1–0 ante el Elche el domingo infundió una confianza vital a una plantilla que suele ofrecer sus actuaciones más combativas frente al gigante de la capital.

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