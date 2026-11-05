Valencia vs Real Madrid: detalles del partido
La maquinaria de la capital se adentra en el hostil territorio valenciano
Pocos partidos del fútbol español reúnen tanta tensión, rivalidad emocional y encono táctico como la visita del Real Madrid a Mestalla. Los hombres de José Mourinho llegan a la Comunidad Valenciana funcionando como una máquina perfectamente engrasada. Tras reabrir la lucha por el título al derrotar al Barcelona en el Camp Nou y desmantelar al Racing Santander por 3–0, el Madrid superó el miércoles una complicada visita a Grecia en la Champions League: venció por 3–2 al AEK de Atenas y encadenó su séptima victoria consecutiva.
Sin embargo, el Valencia de Javier Aguirre verá la noche del sábado como la ocasión definitiva para sorprender a su rival y dar un giro a su temporada. Aunque el Valencia ha atravesado un otoño durísimo cerca de la lucha por evitar el descenso, su trabajada victoria a domicilio por 1–0 ante el Elche el domingo infundió una confianza vital a una plantilla que suele ofrecer sus actuaciones más combativas frente al gigante de la capital.
Novedades de los equipos y plantillas
Valencia contra Real Madrid alineaciones probables
Once inicial
Manager
- Javier Aguirre Onaindía
- J. Mourinho
Estado de forma
Historial de enfrentamientos directos
Cara a cara
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
W
L
W
W
W
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
W
W
W
W
W
|3
|11
|9
|0
|2
|28
|10
|+18
|27
W
W
W
W
L
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
W
D
L
W
D
|5
|11
|6
|1
|4
|20
|20
|0
|19
L
W
W
W
W
|6
|11
|5
|2
|4
|17
|19
|-2
|17
L
W
L
D
L
|7
|10
|4
|3
|3
|14
|10
|+4
|15
W
W
L
D
D
|8
|11
|3
|5
|3
|15
|14
|+1
|14
W
L
D
L
D
|9
|11
|3
|3
|5
|15
|15
|0
|12
L
W
D
L
W
|10
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
L
D
W
D
W
|11
|11
|3
|3
|5
|15
|17
|-2
|12
L
D
L
L
D
|12
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
W
L
D
D
W
|13
|11
|3
|3
|5
|8
|16
|-8
|12
W
L
D
L
W
|14
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|-1
|11
W
L
L
D
L
|15
|11
|3
|2
|6
|11
|22
|-11
|11
L
L
W
L
D
|16
|11
|3
|2
|6
|15
|29
|-14
|11
L
W
L
D
L
|17
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
L
W
D
D
W
|18
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
L
L
W
D
D
|19
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
W
L
D
D
L
|20
|11
|0
|5
|6
|8
|21
|-13
|5
L
D
L
D
L