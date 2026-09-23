UEFA Nations League A - Jornada 1 25 sept 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

El Turquía vs Francia comienza el 25 de sept de 2026 a las 14:45 EST y 18:45 EST.

Zizou se pone al mando de Francia

El icono francés Zinedine Zidane estará deseando arrancar su etapa como seleccionador de Francia con una victoria sobre una talentosa selección de Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA.

Turquía debe superar la decepción del Mundial

A pesar de contar con una plantilla repleta de nombres conocidos, Turquía dejó más dudas que certezas en el Mundial de las Américas. Reservó su mejor actuación para el final, cuando venció a Estados Unidos en un partido intrascendente, ya que ya estaba eliminada. Llega a la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA después de despachar a Hungría por 6-1 en el global de la eliminatoria. Invicta en sus últimos nueve partidos en casa de la Liga de Naciones, Turquía puede sentirse confiada de cara a esta campaña.

Getty Images

Para Francia comienza la vida después de Didier Deschamps, y difícilmente podría estar liderada por un nombre más icónico. Zinedine Zidane tiene un listón muy alto, después de que Deschamps llevara a Francia a dos finales consecutivas del Mundial, ganando la gran cita en 2018. Zidane, sin embargo, no se dejará intimidar por el reto, como un hombre que llevó al Real Madrid a conquistar tres Champions League entre 2016 y 2018.

Getty Images

Datos clave y noticias de lesiones

Solo dos de los siete partidos internacionales de Turquía este año tuvieron goles de ambos equipos.

El creador de juego del Real Madrid Arda Guler suma un gol y tres asistencias en siete apariciones en LaLiga este curso.

El central del Arsenal William Saliba es baja en Francia por una lesión de espalda.

El mediapunta francés Michael Olise suma cuatro goles y dos asistencias en cuatro apariciones en la Bundesliga con el Bayern de Múnich esta temporada.

Turquía encajó un gol antes del minuto 30 en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

Getty Images

Noticias de los equipos y plantillas

La Turquía de Vincenzo Montella no tiene lesiones ni sanciones registradas por ahora, y la alineación probable todavía está por confirmarse. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio del partido.

La selección francesa de Zinedine Zidane tampoco tiene por el momento detalles confirmados sobre la alineación. Aurelien Tchouameni está ausente de la convocatoria mientras se recupera de una lesión en la ingle, aunque Zidane ha confirmado que Kylian Mbappe será el capitán del equipo. Se añadirán más noticias del equipo a medida que se acerque el partido.

Forma

Türkiye llega a este partido con tres victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre Estados Unidos en el Mundial, un cierre positivo para su campaña en la fase de grupos tras las derrotas ante Australia (0-2) y Paraguay (0-1). Antes, venció a Macedonia del Norte por 4-0 y a Venezuela por 2-1. En esos cinco partidos, Türkiye marcó 11 goles y encajó ocho.

Los últimos cinco partidos de Francia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, seguida de una derrota por 0-2 frente a España en el partido por el tercer puesto. Antes de esos tropiezos, Francia venció a Marruecos por 2-0, a Paraguay por 1-0 y a Suecia por 3-0. Marcó diez goles y encajó ocho en esa racha.

Historial de enfrentamientos directos

El historial entre estos dos equipos está relativamente equilibrado en sus enfrentamientos recientes. El partido más reciente terminó 1-1, un clasificatorio para la Eurocopa disputado en Francia en octubre de 2019, mientras que Türkiye ganó 2-0 en el encuentro de vuelta de esa fase de clasificación ese mismo año. El mejor resultado de Francia en esta serie fue una victoria por 4-0 en un amistoso de noviembre de 2000. A lo largo de los cuatro enfrentamientos registrados, Francia presenta el mejor balance general, pero Türkiye ha demostrado que puede competir y ha logrado puntuar ante Francia en el fútbol de competición.

Clasificación

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Belgium BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Francia FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italia ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turquía TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

Francia ocupa actualmente la segunda posición del grupo de la Liga A de la Liga de Naciones, con Türkiye cuarta. Esa diferencia significa que Francia llega al Kocaeli Stadium con ventaja en la clasificación, mientras que Türkiye necesita un resultado positivo para seguir en la pelea por la parte alta de la tabla.