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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
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Previa del Tottenham Hotspur-Crystal Palace en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Tottenham vs Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League
R. De Zerbi

Previa completa del Tottenham-Crystal Palace en la Premier League. ¿Puede el Tottenham dar continuidad a su victoria ante el Chelsea con otro triunfo en un derbi?

Previa del Tottenham contra el Crystal Palace en la Premier League

crest
Premier League - Jornada 9
Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham recibe al Crystal Palace en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 31 de octubre a las 13:30 EST y las 17:30 GMT.

El Tottenham llega con la moral alta tras una victoria histórica ante el Chelsea

El Tottenham se encuentra en la poco habitual situación de haber ganado dos partidos consecutivos de la Premier League. Se impuso por 3-1 al Coventry, en un encuentro que incluyó un golazo de James Maddison en su regreso, y después logró una victoria muy poco frecuente en Stamford Bridge ante su rival, el Chelsea: apenas su segundo triunfo allí en la Premier League en 37 intentos.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

El Crystal Palace no levanta el vuelo

El Crystal Palace, rival londinense del Tottenham, atraviesa dificultades a las órdenes de su nuevo entrenador, Pierre Sage, con solo siete puntos en sus ocho primeros partidos. Esa cifra lo deja peligrosamente cerca de la zona de descenso, en el 17.º puesto de la Premier League. Su estado de forma es pésimo: ha sufrido dos derrotas, no ha marcado ningún gol y ha encajado siete en sus dos últimos partidos. En esta ocasión espera repetir sus recientes resultados en el campo del Tottenham, donde ha ganado en sus dos últimas visitas en la Premier League.

Pierre SageGetty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • El Crystal Palace ha ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos con el Tottenham.
  • Ninguno de los últimos 11 enfrentamientos entre ambos equipos ha terminado en empate.
  • El Crystal Palace ha encajado 50 goles en la Premier League en lo que va de año, cuatro más que cualquier otro equipo.

Posibles onces

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Crystal Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Noticias de los equipos y plantillas

Tottenham contra Crystal Palace alineaciones probables

Manager

  • R. De Zerbi

Estado de forma

TOT

TOT - Formulario

LIV
L3-1
AVL
L2-3
MUN
D1-1
COV
W3-1
CHE
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

NFO
W3-1
OL
L3-2
BHA
L5-0
BJK
D2-2
NEW
L0-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

TottenhamEmpateCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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