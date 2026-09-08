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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
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Previa del Tottenham-Everton de la Premier League: los Spurs siguen sin marcar tras 270 minutos

Premier League
Tottenham
Everton
A. Maitland-Niles
R. De Zerbi

Previa completa del Tottenham-Everton en la Premier League. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

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Premier League - Jornada 4
Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham Hotspur vs Everton comienza el 12 de septiembre de 2026 a las 12:30 EST y 17:30 GMT.

El Tottenham sigue sin marcar tras 270 minutos de fútbol

A pesar del enorme gasto del Tottenham en el mercado de fichajes, todavía no ha logrado ver puerta en sus tres primeros partidos de la Premier League esta temporada. A las derrotas ante Brentford y Newcastle les siguió un insulso empate 0-0 contra el Nottingham Forest en su último encuentro. El equipo de Roberto De Zerbi no logró registrar ni un solo disparo a puerta ante el Forest y dio las gracias a la intervención del VAR, que anuló el tanto tardío de Neco Williams por mano. Los nuevos fichajes Savio (titular), Omar Marmoush (titular) y Mykhailo Mudryk (que entró como suplente) tuvieron minutos.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Un golazo de Maitland-Niles mantiene el invicto del Everton

El Everton remontó dos veces ante el Manchester United para lograr un empate 2-2 con el Manchester United. El debutante Ainsley Maitland-Niles marcó un golazo en el minuto 96, lo que significa que el Everton suma cinco puntos en sus tres partidos hasta ahora y sigue invicto.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave

  • El Tottenham no ha marcado en sus tres primeros partidos de liga de una temporada por primera vez desde 1975.
  • La última victoria del Everton a domicilio en la Premier League contra el Tottenham llegó en septiembre de 2020.
  • El Tottenham firmó el pleno de victorias ligueras ante el Everton la temporada pasada y ha ganado sus últimos cinco partidos en casa en la Premier League contra el Everton.

Posibles alineaciones

Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Noticias de los equipos y plantillas

Tottenham contra Everton alineaciones probables

Manager

  • R. De Zerbi

Forma

TOT

TOT - Formulario

TSG
D2-2
BRE
L3-0
CHA
W5-1
NEW
L0-2
NFO
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EVE

EVE - Formulario

LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

TottenhamEmpateEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
12Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
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UEFA Europa League
Descenso

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