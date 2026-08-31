Swansea City vs Wrexham: detalles del partido

Championship - Jornada 5 5 sept 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City y Wrexham comenzarán el 5 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derbi galés de altos vuelos en Swansea

Swansea City regresa a casa para recibir a su rival Wrexham en el Swansea.com Stadium en la jornada 5 de la Championship. Tras un inicio invicto en su campaña liguera, los Swans aspiran a defender su feudo y mantener el impulso inicial en la zona alta de la tabla. Para Wrexham, un exigente viaje a Gales del Sur supone una gran prueba mientras busca su primera victoria liguera de la temporada 2026/27.

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El impulso del Swansea en la jornada 3: vendaval de tres goles en Pride Park

Swansea City afronta el sábado lleno de confianza tras una contundente victoria por 3-0 a domicilio sobre Derby County en la jornada 3 (29 de agosto). Joseph Opoku marcó el tono de inmediato con un gol en el minuto 2, seguido por un tanto de Eom Ji-sung justo antes del descanso. Ronald puso la guinda en el tiempo de descuento para completar la goleada. El resultado se suma a su triunfo por 2-1 en la jornada inaugural ante Stoke City y a un empate sin goles con Sheffield United, lo que deja al Swansea con 7 puntos en tres partidos de liga. Previa completa del Swansea City vs Wrexham en la Championship. Analizamos los resultados de la jornada 3, el estado de forma reciente y las claves antes de este derbi galés del sábado por la noche en el Swansea.com Stadium.

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La frustración de los Red Dragons en la jornada 3: desilusión final ante Birmingham

Wrexham viaja al sur en busca de redención tras sufrir una derrota por 2-1 en casa ante Birmingham City en la jornada 3 (28 de agosto). Callum Doyle vio puerta en el minuto 54 para meter de nuevo a Wrexham en el partido, pero un doblete de Phil Neumann, del Birmingham, en la segunda parte resultó decisivo. Después de encadenar dos empates por 1-1 ante Cardiff City y Watford al inicio de la campaña, Wrexham suma dos puntos y busca más solidez defensiva para frenar la fluida línea ofensiva del Swansea.

Orgullo de derbi y puntos vitales en este arranque

Los derbis entre rivales galeses siempre traen duelos físicos intensos y transiciones rápidas sobre el césped. El tridente ofensivo del Swansea, formado por Opoku, Eom y Ronald, pondrá a prueba la zaga del Wrexham con superioridades por dentro, mientras que Wrexham se apoyará en el juego de referencia de Kieffer Moore y Nathan Broadhead para activar los contraataques. Con el orgullo local y las posiciones ligueras en juego, el choque del sábado promete grandes emociones desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Vitor Matos es el entrenador del Swansea City. Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones en el equipo local, y no se ha publicado ninguna alineación probable. Se añadirán actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Phil Parkinson es el entrenador del Wrexham. Del mismo modo, no hay detalles confirmados sobre lesiones o sanciones en el equipo visitante, y no se ha facilitado ninguna alineación probable. Vuelve a consultarlo para conocer las últimas noticias de los equipos a medida que se acerque el partido.

Forma

Swansea City ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue un triunfo por 3-0 en la Championship a domicilio ante Derby County el 29 de agosto, después de un empate sin goles con Sheffield United el 22 de agosto. Swansea también venció por 2-1 a Stoke City fuera de casa el 15 de agosto. Su única derrota en esta racha llegó ante Birmingham City en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, Swansea ha marcado seis goles y ha encajado dos.

Wrexham ha perdido tres, ha empatado uno y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 en la Championship en casa ante Birmingham City el 28 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 con Watford el 22 de agosto y 1-1 con Cardiff City el 17 de agosto. Wrexham ha encajado en cada uno de sus últimos cuatro partidos y todavía no ha ganado un encuentro oficial esta temporada.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 13 de marzo de 2026, cuando Wrexham venció por 2-0 a Swansea City en un partido de Championship. Antes de eso, Swansea ganó por 2-1 en casa en el duelo de la primera vuelta el 19 de diciembre de 2025. En los dos enfrentamientos oficiales más recientes, cada equipo cuenta con una victoria. Los equipos también se han medido en categorías inferiores, con choques anteriores en League Two y League One repartidos a comienzos de los 2000.