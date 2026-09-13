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Previa del Sunderland vs AZ Alkmaar en la UEFA Europa League: todo lo que necesitas saber

Sunderland vs AZ Alkmaar
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Análisis completo del partido Sunderland A.F.C. vs AZ Alkmaar en la UEFA Europa League. Desglosamos los resultados recientes en sus competiciones nacionales, el estado de forma y las claves de cara a este estreno del miércoles por la noche en el Stadium of Light.

Sunderland vs AZ Alkmaar: detalles del partido

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Europa League - Jornada 1
Stadium of Light

Sunderland A.F.C. y AZ Alkmaar darán comienzo al partido el 16 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El fútbol europeo regresa a Wearside

El Sunderland regresa al Stadium of Light para abrir su campaña en la fase de liga de la UEFA Europa League contra el conjunto neerlandés AZ Alkmaar. Tras una dura derrota en la Premier League el fin de semana, el equipo de Régis Le Bris busca resetearse bajo los focos y sumar puntos importantes desde el inicio ante su afición. Para el AZ Alkmaar, viajar al noreste de Inglaterra después de un empate en competición doméstica supone una oportunidad para reafirmar su pedigrí europeo y ganar impulso en el continente.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

El revés de los Black Cats ante el Arsenal

El Sunderland llega al partido del miércoles con la intención de recuperarse tras una derrota en casa por 2-0 ante el Arsenal en la Premier League en la jornada 4 (12 de septiembre). Pese a aguantar una primera parte sin goles, el Sunderland encajó un tanto de Bruno Guimarães en el minuto 57 antes de que un penalti tardío de Bukayo Saka sellara la victoria visitante. El resultado puso fin a una semana invicta que incluyó un empate 1-1 en casa del Brentford y una victoria por 1-0 sobre el Hull City en la EFL Cup.

AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images

El punto compartido de los Kaaskoppen en el AFAS Stadium

El AZ Alkmaar viaja a Inglaterra tras empatar 1-1 en casa ante el Willem II en la Eredivisie en la jornada 6 (11 de septiembre). El capitán Jordy Clasie abrió el marcador para el AZ en el minuto 32, pero Devin Haen igualó para el Willem II en el minuto 81. El resultado llega después de una victoria por 3-2 a domicilio ante el SC Heerenveen, que mantiene al equipo de Maarten Martens firmemente en la mitad alta de la clasificación de la Eredivisie antes de su compromiso europeo.

¿Puede la afición del Sunderland romper el escudo táctico del AZ Alkmaar? 

Los duelos entre equipos ingleses y neerlandeses suelen poner de relieve contrastes tácticos dinámicos. El bloque medio físico del Sunderland y su energía a través de Granit Xhaka y Enzo Le Fée pondrán a prueba la salida de balón del AZ, liderada por Jordy Clasie y Calvin Stengs. Mientras tanto, Brian Brobbey intentará ser la referencia del ataque del Sunderland frente a la estructura defensiva del AZ. Con el máximo impulso posible en la fase de liga en juego en la jornada 1, el choque del miércoles promete emociones fuertes desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Sunderland contra AZ Alkmaar alineaciones probables

Manager

  • R. Le Bris

Regis Le Bris no ha confirmado su probable alineación titular para este duelo de la Europa League, y el club no ha facilitado por ahora información sobre lesiones o sanciones. Se añadirán más novedades sobre el equipo cuando estén disponibles a medida que se acerque el inicio del partido.

En el caso del AZ Alkmaar, el entrenador Leeroy Echteld tampoco ha desvelado aún sus planes de convocatoria para el viaje a Wearside. Actualmente no hay datos disponibles sobre lesiones o sanciones del equipo visitante, y la información más reciente se reflejará aquí a medida que vaya surgiendo.

Forma

SUN

SUN - Formulario

IPS
L2-1
FUL
W1-0
BRE
D1-1
HUL
W1-0
ARS
L0-2
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AZ

AZ - Formulario

UTR
W1-4
SIT
W0-2
GAE
W5-2
HEE
W2-3
WII
D1-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sunderland afronta este partido con un balance de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cuatro encuentros oficiales, con su actuación más reciente terminando en un empate 1-1 contra el Brentford en la Premier League el 5 de septiembre. Antes de eso, logró una victoria por 1-0 sobre el Fulham y sufrió una derrota por 2-1 ante el Ipswich Town. En sus últimos cinco partidos, incluida la pretemporada, los Black Cats han marcado cinco goles y han encajado tres.

El AZ Alkmaar llega en un estado de forma sobresaliente, con victorias en cada uno de sus últimos cinco partidos en la Eredivisie. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-3 a domicilio ante el SC Heerenveen el 6 de septiembre, después de arrollar por 5-2 al Go Ahead Eagles la semana anterior. El equipo de Echteld ha estado muy acertado de cara a puerta, y su racha invicta se remonta al inicio de la campaña.

Historial de enfrentamientos

No hay datos disponibles de enfrentamientos previos entre el Sunderland y el AZ Alkmaar. Este partido representa un nuevo capítulo entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsellaMarsellaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimegaNEC NimegaNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilánAC MilánMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgoSalzburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofíaLevski SofíaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Clasificación para cuartos de final

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