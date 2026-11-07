Previa del Sunderland contra el Chelsea en la Premier League

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Stadium of Light

El Sunderland recibe al Chelsea en el Stadium of Light en un partido de la Premier League el domingo 8 de noviembre a las 10:00 EST y las 14:00 GMT. ¿Podrá el colista Sunderland poner en marcha su temporada ante un Chelsea que va a más?

El Sunderland empieza a notar la presión

El equipo de Regis Le Bris perdió 3-1 ante el Coventry City en su último partido de la Premier League y solo ha sumado dos puntos en sus tres últimos encuentros de la máxima categoría, con derrotas también ante el Bournemouth y el Brighton. Todavía no han saltado las alarmas, pero las cosas no están saliendo según lo previsto para el Sunderland en lo que va de temporada.

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El Chelsea siempre ofrece espectáculo

El Chelsea viaja al norte con confianza tras vencer 2-0 al Manchester United en Stamford Bridge, un resultado que situó al equipo de Xabi Alonso en la cuarta posición de la Premier League. Romeo Lavia asistió a Morgan Rogers en el primer gol antes de que Cole Palmer marcara de penalti para asegurar los puntos.

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¿Cómo le irá al visitante en el norte?

Históricamente, el Stadium of Light ha sido un campo difícil para el Chelsea, y el Sunderland ganó el último enfrentamiento entre ambos en su estadio. Eso da a la plantilla de Le Bris motivos reales para el optimismo.

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Datos clave y bajas por lesión

El Sunderland no podrá contar con Omar Alderete por sanción, mientras que Romaine Mundle y Daniel Ballard siguen de baja por lesión.

Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens y Jorrel Hato no están disponibles por lesión para el Chelsea, pero está previsto que Emiliano Martinez regrese a la portería.

Posibles onces

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

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