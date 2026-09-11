Previa del Real Madrid vs Rayo Vallecano en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Real Madrid vs Rayo Vallecano: detalles del partido

Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid y Rayo Vallecano arrancarán el 12 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derbi madrileño en la capital

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu para recibir a su vecino Rayo Vallecano en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Tras una semana exigente que incluyó una derrota nacional y el estreno entre semana en la Champions League, el Real Madrid aspira a amarrar una victoria contundente en casa para no perder ritmo en la carrera por el título. Para el Rayo Vallecano, hacer el corto desplazamiento por la ciudad después de una victoria dramática supone un impulso extra de confianza mientras busca incomodar a su rival de la capital.

Getty Images

El tropiezo del Real Madrid en la jornada 4: resbalón a domicilio ante el Real Betis

El Real Madrid llega al sábado en busca de una sólida respuesta en el campeonato doméstico después de caer 1-0 a domicilio ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja en la jornada 4 (4 de septiembre). Pese a generar ocasiones con un frente de ataque liderado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, el Madrid encajó un gol de Troy Parrott en el minuto 81. Mbappé vio cómo le detenían un penalti en el tiempo añadido, dejando al Real Madrid con las manos vacías y con ganas de recuperar su filo en casa.

Sin embargo, el equipo de Jose Mourinho afrontará este partido después de una victoria, tras firmar un triunfo por 2-1 sobre el Inter de Milán en la fase de liga de la Champions League el martes por la noche.

Getty Images

El doblete de Camello hunde al Racing Club

El Rayo Vallecano visita el Bernabéu con la moral alta tras una explosiva victoria por 3-2 en casa sobre el Real Racing Club en la jornada 4 (5 de septiembre). Andrei Rațiu abrió el marcador en el minuto 17 antes de que el delantero Sergio Camello firmara una decisiva actuación de dos goles (43', 47'). A pesar de las rojas tardías recibidas por Fran Pérez y Jorge de Frutos, el Rayo resistió durante el tiempo añadido para asegurar los tres puntos en un dramático partido de cinco goles.

Orgullo capitalino y puntos vitales en juego

Históricamente, las visitas al Bernabéu representan una batalla cuesta arriba para el Rayo Vallecano, aunque los partidos entre estos vecinos madrileños presentan de forma constante un ritmo alto y duelos físicos intensos. El motor creativo central del Real Madrid, liderado por Jude Bellingham y Federico Valverde, buscará desmontar el bloque medio del Rayo, mientras que el Rayo se apoyará en rápidos contraataques por medio de Andrei Rațiu y Sergio Camello. Con la posición en la tabla en este arranque de liga en juego, el derbi del sábado promete grandes emociones desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Rayo Vallecano: Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, A Garcia

Noticias de los equipos y plantillas

El Real Madrid afronta este encuentro sin tres jugadores del primer equipo. Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy figuran todos como lesionados, lo que deja a Mourinho con decisiones por tomar en defensa y ataque. No se ha confirmado ninguna alineación probable y se esperan novedades más cerca del inicio.

El Rayo Vallecano afronta sus propias preocupaciones por lesión. El portero Augusto Batalla sigue de baja, una situación que llevó al fichaje a préstamo el último día de mercado de Emil Audero desde el Como. Isi Palazon también está ausente por lesión. No hay sanciones registradas en ninguno de los dos equipos y el Rayo no ha publicado a estas alturas ningún once confirmado.

Forma

El Real Madrid llega a este partido en excelente forma, con victoria en sus cinco encuentros más recientes entre LaLiga y amistosos de pretemporada. Solo en LaLiga, ha ganado tres partidos seguidos, incluido un triunfo por 4-0 sobre el Malaga el 30 de agosto y una victoria por 4-1 contra la Real Sociedad cuatro días antes. En esos tres partidos de liga, el Madrid ha marcado nueve goles y ha encajado dos, con el triunfo a domicilio ante el Espanyol completando una serie de resultados sólida.

El balance reciente del Rayo Vallecano deja una lectura complicada. Solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos, un triunfo de pretemporada sobre el Sporting Charleroi. En LaLiga, ha sumado un punto en tres encuentros, con un empate 1-1 ante el Deportivo Alaves antes de perder contra el Sevilla y luego sufrir esa dura derrota por 5-2 ante el Barcelona el 31 de agosto. El Rayo ha marcado cuatro goles y ha encajado nueve en sus cinco actuaciones más recientes.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 1 de febrero de 2026, con victoria del Real Madrid por 2-1 en el Bernabeu. Antes de eso, el Rayo empató sin goles con el Madrid en Vallecas en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Real Madrid ha ganado dos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno, con el Rayo sin victorias en esa racha. El duelo más dramático del conjunto de datos fue un empate 3-3 en Vallecas en diciembre de 2024.