¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoManchester City
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Previa del RB Leipzig-Manchester City en la Champions League: todo lo que necesitas saber

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Liga de Campeones
E. Haaland
E. Maresca

Previa completa del partido entre el RB Leipzig y el Manchester City en la Champions League. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más, mientras Enzo Maresca afronta los primeros contratiempos de su etapa como entrenador del Manchester City.

RB Leipzig vs Manchester City: previa de la Champions League

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Red Bull Arena Leipzig

El Manchester City visita el Red Bull Arena de Leipzig para disputar un partido de Champions League tras encadenar dos derrotas en la Premier League. ¿Podrá Enzo Maresca enderezar el rumbo? El encuentro comenzará a las 16:00 EST y a las 18:00 GMT del miércoles 4 de noviembre.

¿Aumenta la presión sobre Maresca en el City?

El City ha perdido dos partidos seguidos de Premier League, ante el Aston Villa y el Brighton, lo que ha permitido al vigente campeón, el Arsenal, arrebatarle el liderato. Maresca lamentó un error individual de Matheus Nunes en la derrota ante el Brighton del pasado fin de semana. El City comenzó esta Champions League con una victoria por 0-2 en Oporto, a la que siguieron una derrota en casa por 2-4 ante el PSG y una goleada por 5-1 al AEK Atenas. El goleador noruego Erling Haaland suma cuatro tantos en la Champions esta temporada. Ha marcado 12 goles en ocho partidos contra el Leipzig a lo largo de su carrera, por lo que afrontará este encuentro con confianza.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

El Leipzig empieza a asentarse con Demichelis

El RB Leipzig tiene motivos para confiar: ha ganado cinco partidos consecutivos en casa entre todas las competiciones sin encajar un solo gol. Sin embargo, esta temporada ha sufrido duras derrotas a domicilio, especialmente ante el Como y el Real Madrid en la Champions League, ambas por 4-1, y cayó goleado por 6-1 en el campo del Bayern de Múnich a mediados de octubre. Aun así, su rendimiento en casa, con 19 goles en sus últimos cinco partidos, será un gran motivo de optimismo para Martin Demichelis. En total, el Leipzig encadena diez victorias como local, incluida una por 1-0 ante el PSV en esta competición.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Datos clave y novedades sobre lesiones

  • Maxime Estève se perdió la victoria del Leipzig ante el Schalke el pasado fin de semana. La única baja por lesión del Manchester City frente al Brighton el pasado fin de semana fue Antoine Semenyo.
  • Erling Haaland ha marcado 12 goles en ocho partidos contra el Leipzig a lo largo de su carrera.
  • El compatriota de Haaland Antonio Nusa suma un gol y cuatro asistencias en los últimos tres partidos del Leipzig.
FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Novedades de los equipos y plantillas

RB Leipzig contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuC. NkunkuC. NkunkuB. GrudaB. GrudaN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaR. CruzR. CruzG. DonnarummaG. DonnarummaR. LewisR. LewisA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. Andersonteam-logoAllanE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
RB Leipzig

Once inicial

Manchester City

Manager

  • Martín Demichelis
  • E. Maresca

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google